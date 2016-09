Réagissez

C’est le chiffre morbide transmis à la presse par un communiqué de la direction de la Protection civile de la wilaya de Ghardaïa.

Les cinq accidents sont tous survenus durant la journée du vendredi. Selon ce communiqué, le 1er accident et le plus dramatique, qui a fait deux morts et un blessé, s’est produit vendredi matin sur la RN 51, à 150 km au sud d’El Menéa, en direction de Timimoun. Selon le communiqué, c’est un semi-remorque qui transportait un engin de travaux publics qui a, pour une cause que seule l’enquête ouverte par la brigade de gendarmerie d’El Menéa déterminera, dérapé dans un virage très prononcé, puis effectué plusieurs tonneaux avant de finir sa course loin et en dehors de la chaussée.

Les trois personnes, dont le chauffeur, qui se trouvaient dans la cabine, ont été piégées à l’intérieur par la chute de l’engin sur leur habitacle, complètement écrabouillé par le poids de celui-ci. Il a fallu plusieurs heures et un matériel de désincarcération adéquat aux éléments de la Protection civile de l’unité secondaire d’El Menéa pour retirer de l’amas de ferraille qu’est devenue la cabine, les trois corps des occupants, dont deux étaient décédés sur place, le 3e gravement blessé, a été évacué par la Protection civile vers les urgences médicochirurgicales de l’hôpital colonel Châabani d’El Menéa, où ont été déposés, à la morgue, les dépouilles des deux victimes, âgées de 27 et 40 ans.

Le second accident mortel a eu lieu sur la route nationale n°1, à 70 km au sud de Ghardaïa près de la ville de Mansourah. L’accident, un violent télescopage, s’est produit entre un motocycliste, accompagné d’un ami, et un véhicule léger. Entrés frontalement l’un dans l’autre, le conducteur du motocycle est mort sur le coup, alors que son accompagnateur a été grièvement blessé. Evacués par les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile de Metlili, la dépouille du motocycliste a été déposée à la morgue de l’hôpital de Metlili, où a été admis aux UMC le blessé.

Pas loin du second accident, un camion citerne a dérapé, entre Mansourah et Hassi Lefhel, causant des blessures assez graves au chauffeur qui était seul dans le poids lourd. Il a été évacué vers les urgences médicochirurgicales de l’hôpital de Metlili. Un autre dérapage d’un véhicule 4x4, tout-terrain, a aussi eu lieu sur RN 51, à 150 km d’El Menéa vers Timimoun, causant des blessures graves au seul occupant du véhicule, le chauffeur.

Il a été admis aux urgences médicochirurgicales de l’hôpital Colonel Châabani d’El Menéa. Le cinquième et dernier accident concerne une collision frontale entre deux motos et s’est produit au nord de Ghardaïa, sur la RN 1 vers Laghouat, à la sortie nord de la ville de Berriane, au lieudit Oued Soudane. Deux blessés graves, les deux conducteurs des deux motos, ont été évacués dans un premier temps vers la polyclinique de Berriane, 45 km au nord du chef-lieu de wilaya, avant d’être transférés vers l’hôpital Dr Brahim Tirichine de Sidi Abbaz, à Ghardaïa. Des enquêtes ont été ouvertes par les brigades de gendarmerie pour déterminer les causes de ces accidents.