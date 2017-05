29 720 candidats présents aux trois paliers

Réagissez

Lors d’un point de situation sur les dispositions prises pour les examens de fin d’année, la Direction de l’Education de la Wilaya de Ghardaïa affirme que tout est fin prêt pour assurer un déroulement idoine des épreuves pour les 29 720 candidats inscrits aux examens de la 5°, signant ainsi le passage de l’élève du primaire au moyen, du B.E.M. permettant à l’élève de se hisser au cycle secondaire et du BAC, couronnant le franchissement, par le candidat, du seuil universitaire, encyclopédie et summum du savoir.

Pour ce qui est de l’épreuve de 5°, synonyme d’examen de fin de cycle primaire, elle aura lieu le 24 Mai en une seule journée.

Elle concernera 9418 candidats dont 3 d’entre eux aux besoins spécifiques, ils issus en majorité de l’école publique pour 9216 élèves et 202 d’écoles privées locales), répartis sur 176 centres d’examens.

À titre d’information, l’important chiffre de centre d’examens retenus pour ce palier est la conséquence de la bonne décision de faire concourir ces candidats dans leurs écoles d’origine. Comme centre de correction, avec 176 correcteurs affectés pour la besogne, il en est prévu un seul et se situera au Lycée Aflah de Belghenem à Ghardaïa. Le centre de correction ouvrira ses portes une journée avant la date d’examen, soit le 23 Mai. Une session de rattrapage est prévue pour le mois Juin, la date exacte ne nous a pas été communiquée.

Pas moins de 1607 personnes seront mobilisées pour la circonstance en matière de surveillance et d’encadrement. Comme les années précédentes, les élèves se verront servir gracieusement à midi des plateaux repas d’une valeur de 100 DA. En ce qui concerne le BEM, les épreuves auront lieu les 4, 5 et 6 Juin. Elles ne concerneront pas moins de 8379 candidats, dont 9216 issus de l’école publique et 301 de l’école privée, répartis sur 29 centres d’examens. Il y aura parmi eux 3 candidats aux besoins spécifiques et 199 détenus qui concourront en candidats libres, pour lesquels (ces derniers), un centre d’examen est ouvert dans l’enceinte même de la prison d’El Menéa, à 270 kms au sud du chef lieu de wilaya, Ghardaïa. En sus des 1480 personnes prévues pour l’encadrement, la correction se fera à Ghardaïa, au CEM de Sidi Abbaz par 480 correcteurs désignés pour cette tâche.

Enfin pour le BAC, dont la date du début des épreuves est fixée au 11 juin 2017, soit en plein mois de Ramadhan, ils dureront de trois à cinq jours, selon les différentes filières existantes. Il concernera 11 923 candidats, dont 7577 scolarisées et 4346 se présenteront en candidats libres. Parmi eux, 5532 sont des filles dont 3812 scolarisées et 1720 candidates libres. Du nombre de candidats libres, il faut aussi inclure 110 détenus, dont deux filles, qui se présenteront au Bac et concourront au sein de l’établissent pénitentiaire d’El Menéa.

17 centres d’examens, dont celui ouvert dans l’enceinte de la prison suscitée, placés sous la surveillance de 1483 personnes ainsi que de 221 observateurs, et pour la première fois des aides observateurs au nombre de 480 venus en majorité des wilaya de Tipaza, Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret Djelfa et Ouargla, seront ouverts sur les 13 communes que compte la wilaya de Ghardaïa. Tous les moyens pédagogiques, techniques et logistiques ont été mobilisés pour la circonstance.

Pour ce qui est des candidats aux besoins spécifiques, des mesures, nous dit on « ont été prises, pour leurs prises en charge dans les centres d’examens où ils bénéficieront de toute l’assistance nécessaire, selon la règlementation en vigueur ». Même le centre de correction, fonctionnel et opérationnel depuis quatre ans a été doté de toutes les commodités, particulièrement la climatisation, eu égard aux rigueurs du climat, notamment lors de la période des grandes chaleurs.

Espérons seulement que les classes d’examens où plancheront les candidats soient équipées de climatiseurs, et soient surtout, le jour J, en état de fonctionnement, car en Mai/Juin, au sud, il fait excessivement chaud, ce qui ne sied absolument pas à la concentration et à l’effort cérébral. Une autre innovation, l’ouverture, à Sidi Abbaz dans la commune de Bounoura, à 4 kilomètres de Ghardaïa, chef lieu de wilaya, , d’un centre de regroupement de toutes les copies des candidats des wilayas de Djelfa, Oued Souf, Ouargla, Laghouat et Ghardaïa avant d’en redistribuer des quotas à chaque wilaya pour correction mais après en avoir assuré l’anonymat du candidat.