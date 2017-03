22 couplent convolent en juste noces à Djanet

Réagissez

Ils viennent de convoler en juste noces à la faveur d’une fête de mariage collectif organisée, dans la soirée de jeudi, à la cité Aghoum, en plein centre-ville, et ce, dans la pure tradition des hommes bleus du désert. Cette action caritative a été rendue possible grâce à l’association sociale Timitt (lien de l’utérus en Tamahaq) de lutte contre les fléaux sociaux, qui a fait le bonheur de toute la population locale. La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance festive et conviviale en présence d’une foule nombreuse venue de plusieurs régions et c’est autour des plats traditionnels bien garni que les convives ont été accueillis. Ils étaient là, beaux et surtout rempli de joie, et comme le veut la tradition, tous sont vêtus d’une bazane, leur tête est enroulée dans un chèche et ils portent une épée. Tout le monde était ravi de constater des améliorations et des innovations pour cette 3e édition qui constitue une occasion pour promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale. Nos meilleurs vœux aux jeunes mariés ! Félicitations !