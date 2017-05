21 affaires inscrites au rôle de la 2nde session criminelle

Réagissez

Pour sa seconde session criminelle ordinaire pour l’année judiciaire 2016/2017, vingt et une affaires, soit nettement moins que celles inscrites à la 1ère session qui étaient au nombre de quarante neuf, sont inscrites au rôle du tribunal criminel près la cour de Ghardaïa du 14 au 29 mai 2017.

42 accusés, présumés criminels et délinquants, sont impliqués dans 21 affaires pour complicité active à la confection de faux documents officiels et d’usage de faux documents administratifs touchant à une grave affaire de dilapidation de foncier, de falsification et d’usage de faux documents administratifs, de viol et de viol sur mineur avec violence, d’attentat à la pudeur, de vol qualifié avec violence, de tentative de meurtre avec préméditation, d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens. D’autres affaires liées aux délits d’association de malfaiteurs, d’incendie volontaire suivi de vol, de faux et usage de faux de documents administratifs, de confection et usage de cachets humides officiels d’administrations publiques, de confection et usage de faux documents officiels, ainsi que de violence et agression ayant engendré un handicap permanent font aussi, malheureusement, partie du lot des crimes et délits inscrits au rôle de cette session.

Nonobstant le fait que Ghardaïa soit devenue le lieu de transit obligé de tous les trafics, en ce que cela suppose comme immigration clandestine, contrebande de papiers, de toutes sortes de drogues douces et dures, allant des amphétamines, psychotropes, kif traité, et même de la cocaïne, il n’en demeure pas moins que le phénomène de la criminalité au sud du pays a pris ces dix dernières années des proportions telles que tous les voyants sont au rouge.

La paupérisation de la population et son corollaire, la baisse vertigineuse du pouvoir d’achat conjuguée à un taux de chômage des plus élevés du pays, n’est certainement pas étrangère à cette gangrène criminelle. La situation socio économique de larges pans de la population de ces régions se dégrade chaque jour un peu plus, sans qu’aucune perspective d’amélioration ne pointe concrètement à l’horizon. Les ingrédients étant réunis et les voyants sont au rouge, les pouvoirs publics sont plus que jamais interpellés avant l’imminente explosion sociale. La sonnette d’alarme est tirée.