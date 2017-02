Réagissez

20 partis politiques et 19 indépendants ont retiré, jusqu’à mardi, leurs dossiers de candidature pour participer aux prochaines élections législatives du 4 mai prochain à Ghardaïa.

Au 31 décembre 2016, le corps électoral au niveau de la wilaya de Ghardaïa s’élevait à 209 240 électeurs, inscrits sur les listes électorales du scrutin des législatives du 4 mai 2017, qui auront à mettre leur bulletin dans les urnes de l’un des 677 bureaux de vote, ou des 137 centres de vote répartis sur les 13 communes de la wilaya. Pour les meetings lors de la campagne des candidats, 33 salles (entre cinémas, salles omnisports et autres) et 5 stades sont désignés pour la circonstance.

Alors que la commission de wilaya de préparation des élections de renouvellement de la Chambre basse du parlement a été installée le 8 février passé, avec pour mission de «veiller à la préparation logistique et administrative, en prévision des prochaines élections législatives, notamment en matière de transport, de liaisons téléphoniques et de restauration», celle concernant la commission locale de surveillance des prochaines élections législatives a été installée le 12 février passé.

Huit membres ont été élus à cette instance, dont la moitié constituée de magistrats et le reste des membres, de la société civile et de personnalités indépendantes. Présidée par l’enseignant universitaire, le Dr Azzaoui Amar, la commission est composée, côté société civile, en sus de son président, du Dr Daoud Bourguiba, enseignant universitaire, Belgacem Ghriga, membre des Aâyanes (notables) de la tribu des M’dabihs de Dhaïa Ben Dahoua et retraité de Sonelgaz, et Ahmed Delma, d’El Ménéa, retraité de l’enseignement.

L’équipe de magistrats se compose de Hamid Yahiaoui, de la cour de Blida, Abdelkader Sayah, Aboubakr Essedik Ouahchi et Mme Tadrenet Nardjess, tous trois de la cour de Ghardaïa. Pour rappel, selon l’ordonnance n° 12-01 du 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement, la wilaya de Ghardaïa dispose de cinq sièges dans l’hémicycle de l’Assemblée populaire nationale. Sur instruction du wali de Ghardaïa, tous les moyens humains et matériels pour garantir un bon déroulement de ce scrutin ont été mobilisés et le DRAG a été instruit pour réunir et garantir les meilleures conditions pour cela.