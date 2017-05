Réagissez

La DDE amorce une vaste opération de coupures d’électricité.

La Direction de distribution du gaz et d’électricité (DDE) de la wilaya de Tamanrasset met ses menaces à exécution et lance, depuis samedi, une vaste opération de coupure d’électricité dans la nouvelle circonscription administrative d’In Salah et ses périphéries. Les localités concernées, a-t-on précisé dans un communiqué émanant de la cellule de communication près la DDE, sont donc In Salah, Foggaret Ezzoua et Foggaret Laâreb, lesquelles comptent au total 798 abonnés.

Selon la même source, cette opération permettra de recouvrer des créances évaluées à plus de 5 millions de dinars. Pas moins de 20 brigades mobiles ont été mobilisées pour mener à terme cette opération d’urgence qui cible particulièrement les mauvais payeurs auxquels plusieurs ultimatums et lettres de mise en demeure ont été préalablement adressés.

La wilaya déléguée d’In Guezzam n’a pas échappé au «châtiment» puisqu’elle est également concernée par ce programme de coupures. Les abonnés de cette collectivité affublée de pandémonium pendant l’été seront dans l’extrême obligation de s’acquitter de leurs dettes afin d’éviter un mois de jeûne qui s’annonce déjà caniculaire.

5802 abonnés sont donc sommés de payer un peu plus de 8 millions de dinars pour pouvoir se rafraîchir sous les climatiseurs en cette période où la chaleur atteint des pics intenables. Les compteurs seront également enlevés lors de ces opérations, qui risquent de s’étendre à d’autres localités classées au rouge, affirme-t-on de même source.