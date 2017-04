Réagissez

Le bilan annuel des activités économiques, sociales et culturelles, au titre de l’année 2016, est en débat devant les élus de l’Assemblée populaire de wilaya (APW).Lors de l’ouverture de la première session ordinaire au titre de l’année 2017, lundi dernier, le premier magistrat de la wilaya a présenté le bilan de différents programmes de développement en chantiers, notamment ceux liés à l’amélioration du cadre de vie des citoyens et à l’aménagement urbain, avant de passer en revue les différentes visites ministérielles et cadres de différentes institutions étatique. Le président de l’APW, a salué les efforts du wali pour booster le développement local de la wilaya malgré la situation financière très difficile. Il a également critiqué certains directeurs de l’exécutif qui s’absentent durant l’absence du wali.