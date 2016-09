19 associations de parents d’élèves boycottent l’école publique

Réagissez

Amar Tibani, directeur de l’éducation de la wilaya de...

1 00 958 élèves des trois paliers sont inscrits au niveau des 280 établissements scolaires de la wilaya de Ghardaïa, dont 185 pour le primaire accueillant 51 973 bambins, 65 pour le moyen accueillant 32 574 élèves et 30 pour accueillir 16 411 élèves du secondaire.

Concernant le refus des 19 associations de parents d’élèves mozabites de la commune de Ghardaïa d’envoyer leurs enfants à l’école, il y a lieu de souligner que cette décision impacte pas moins de 8674 élèves dont 5416 dans le cycle primaire, 2241 au cycle moyen et 1017 dans celui du secondaire.

Au niveau de toute la wilaya, l’absentéisme a atteint le chiffre de 9 200 élèves soit 5 542 pour le primaire, 2541 pour le moyen et 1117 pour le secondaire. À travers ces données, il est loisible de remarquer que l’immense majorité des absents (8674 sur 9200) se concentre dans la commune de Ghardaïa, conséquence du boycott déclaré par les 19 associations de parents d’élèves mozabites de la commune de Ghardaïa, les 12 autres communes de la wilaya, réunies, n’ont en tout et pour tout enregistré « que 626» absences. Quels sont les griefs brandis par ces 19 associations pour en être arrivés à cette situation ? Le plus important est l’affectation par la direction de l’éducation vers ces 19 établissements scolaires des enseignants recrutés lors du dernier concours organisé par le ministère de l’éducation nationale.



Les nouveaux enseignants mis à l’index

«Nous ne voulons pas de ces enseignants sans aucune expérience, ils ne peuvent rien apporter à nos enfants si ce n’est les faire régresser » déclare un parent d’élève rencontré aux abords du siège de la wilaya, ajoutant « pourquoi ne pas avoir choisi pour nos établissements des enseignants mozabites, notamment et surtout les jeunes universitaires mozabites qui lors des évènements ont remplacé au pied levé les enseignants arabes qui ont déserté les établissements alors que d’autres ont carrément refusés de prodiguer des cours à nos enfants ? » . Arguments rejetés en bloc par Amar Tibani, le directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, qui affirme que « tous les enseignants qui ont été recrutés lors du dernier concours ont été dispatchés en fonction des besoins de chaque établissement à travers la wilaya par filière et par matière » ajoutant « sachez que tous les postulants au dernier concours entre les admis et les mis en liste d’attente ont été recrutés et se sont finalement avérés insuffisants pour « colmater les brèches » laissée par les départs massifs en retraite des anciens.

Déficit

Le directeur de l’éducation annonce qu’il lui reste encore à trouver « une bonne centaine d’enseignants pour répondre aux besoins dans le corps enseignant, une cinquantaine pour le moyen et une autre cinquantaine pour le secondaire. Pour les dénicher, le seul moyen est d’attendre l’ouverture le 11 septembre prochain, du site du ministère de l’éducation nationale pour piocher dans la liste d’attente nationale et aller cueillir nos besoins spécifiques, urgemment. ».

Concernant le dialogue entre les deux parties (direction de l’éducation de Ghardaïa et associations contestataires), Amar Tibani avoue avoir rencontré à deux reprises dans son bureau, des représentants de ces associations, une fois l’avant-veille de la rentrée scolaire et une autre fois dimanche, soit le jour même du retour en classe. Ces deux rencontres n’ont pas fait bouger les lignes, les deux parties qui campant sur leurs positions. Amar Tibani a par la même occasion dénoncé ce qu’il qualifie d’ « informations fausses, erronées et mensongères rapportées par certains titres de presse et auxquelles nous allons répondre en temps opportun avec des chiffres et des arguments lourds. ». Pour le directeur de l’éducation, « il est inadmissible de jouer ainsi avec l’avenir des enfants en jetant de l’huile sur le feu ».

Enfin, aux dernières nouvelles, une délégation représentant les 19 associations de parents d’élèves mozabites, aurait été reçue lundi soir par le wali de Ghardaïa, ses résultats ne manqueront pas d’éclairer l’opinion publique sur la suite de ce boycott de l’école publique décidé par les parents d’élèves.