Le directeur de la formation professionnelle de la wilaya d’Illizi, Youcef Hemdani, a indiqué que son secteur a été doté de 1805 nouveaux postes pédagogiques pour la prochaine rentrée professionnelle (session septembre 2016), dont 1365 pour la formation qualifiante.

Ces postes de formation seront répartis sur les différents modes de formation, avec 720 postes pour la formation résidentielle, 225 pour les cours du soir, 320 en mode apprentissage, 100 pour la formation-passerelle et 440 postes pour la formation qualifiante destinés aux femmes au foyer, à la formation en milieu rural ainsi qu’aux personnes aux besoins spécifiques.

Le DFP d’Illizi a salué les efforts des sociétés pétrolières dans l’accompagnement du secteur par la formation des enfants de la région dans les métiers des hydrocarbures, notamment après la série de rencontres qui les a regroupés avec les directeurs généraux de différentes entreprises pétrolières et leurs filiales implantées à Illizi et celles dont le siège social se trouve à Hassi Messaoud (ENTP, Enafor, ENSP, Sieptal, FCP, groupement Berkine,etc.), et ce, dans le cadre des travaux de la commission de wilaya chargée de la gestion et de la promotion de l’emploi. Notre interlocuteur a précisé que ses services entament les démarches auprès de l’Entreprise nationale des travaux pétroliers (ENTP) pour le recrutement des 45 techniciens stagiaires qui ont été formés par cette entreprise.