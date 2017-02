160 foyers raccordés au gaz de ville au quartier Echâaba El Hamra

Réagissez

Chose promise, chose due. 160 foyers du quartier de Echâaba El Hamra, à quelque 5 km à l’ouest de la commune de Dhaya Ben Dahoua, viennent de voir, enfin, le gaz de ville investir leur demeure.

C’est, en effet, dans la matinée du dimanche, que le wali de Ghardaïa, Azzedine Mechri, accompagné du président de l’APW, Omar Daddi Addoune, et des autorités civiles et militaires de la wilaya de Ghardaïa, a procédé l’inauguration du raccordement au gaz de ville de cet ensemble d’habitations situé à la périphérie de la daïra de Dhaya Ben Dahoua, située à une dizaine de kilomètres au nord du chef-lieu de wilaya.

Il a procédé à la mise à feu d’une torche, symbolisant ainsi la mise en service du branchement fournissant le gaz à 160 foyers. Cette réalisation de 2,779 km, dont les travaux ont duré 45 jours, a coûté, selon la fiche technique et les explications fournies au wali, la somme de 8 116 955,28 DA/TTC, ce qui, par foyer, donne un coût de 73 790,50 DA. Financé à hauteur de 75% par l’Etat et 25% par Sonelgaz, avec une contribution symbolique de 10 000 DA pour chaque bénéficiaire, le projet entre dans le cadre du programme national complémentaire (PNC). Il a, de ce fait, permis, à ce jour, un taux de raccordement en gaz de la daïra de Dhaya Ben Dahoua à hauteur de 75%, alors que celui en énergie électrique a atteint un taux de couverture de l’ordre de 98%. A souligner que l’alimentation en gaz de ville de ce quartier a donné lieu à des scènes de joie, exprimées notamment par des longs et stridents youyous fusant de l’intérieur des maisons à l’adresse du wali et de la délégation qui l’accompagnait.

C’est, en effet, pour les habitants de ce quartier, la fin du calvaire des pénibles et harassants trimbalements des bouteilles de gaz butane vides sur des kilomètres et encore faut-il que les pleines soient disponibles. Rappelons tout de même que c’est grâce à la perspicacité des habitants de ce quartier, qui ont interpellés le wali le 20 août dernier, sur le retard mis dans le raccordement au gaz de leur patelin, lorsque celui-ci s’est déplcacé dans leur localité dans le cadre des festivités commémorant le double anniversaire de l’offensive dans le Nord Constantinois et celui du Congrès de la Soummam. Les ayant attentivement écoutés, le wali a promis d’apporter toute la célérité à ce projet auquel il vient aujourd’hui d’apporter la concrétisation effective, au grand soulagement des habitants de cette région aux hivers glacials.