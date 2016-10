158 permis de conduire retirés en septembre

Réagissez

Ces chiffres ne doivent en aucun cas être pris pour des résultats tangibles tant que des drames continuent de se produire sur nos routes, engendrant des blessures à vie et parfois, hélas, des morts, endeuillant ainsi des familles qui perdent des êtres chers.

Ce qui dénote, si besoin est, de la persistance de la délinquance au volant de beaucoup de chauffards et de la résolution des services de sécurité à combattre ce phénomène qui engendre chaque année des milliers de morts et de blessés sur nos routes, même s’il faut constater qu’en termes d’accidents et de victimes, on a quand même constaté une sensible baisse.

En tout état de cause, c’est ce qui ressort du communiqué remis à la presse par la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, dans son volet activités des services de la voie publique pour le mois de septembre 2016. Il est ainsi fait mention de 26 accidents de la circulation relevés en milieu urbain engendrant le décès d’une personne et des blessures, de divers degrés de gravité, à 29 autres.

Les raisons principales ayant engendré ces accidents sont imputables essentiellement au facteur humain (fatigue, somnolence au volant), les dépassements dangereux, l’excès de vitesse, le non-respect des plaques de limitation de vitesse, du code la route, des plaques de signalisation routière et l’utilisation du téléphone portable au volant.

Quant aux infractions relevées pendant ce même mois, il est fait état de 558 infractions au code de la route, dont 158 ont été sanctionnées par un retrait immédiat du permis de conduire et 15 véhicules mis en fourrière. Pour la même période, 38 PV ont été dressés pour défaut de présentation d’assurance, de transport de personnes sans autorisation et défaut de présentation du certificat de contrôle technique du véhicule ou engin. A cette même période, 5160 véhicules et engins ont été contrôlés aux 450 points de contrôle dressés sur l’ensemble de la wilaya ainsi que par 1103 patrouilles mobiles et 912 patrouilles pédestres.

Pour ce qui est des motos, véritable problème de circulation à Ghardaïa notamment compte tenu de la spécificité de la région et de son urbanisme architectural fait de dédales et de ruelles, une large opération de contrôle et de maîtrise de ces petits bolides a été lancée avec succès depuis maintenant près d’une année, donnant des résultats appréciables, tendant surtout à faire admettre aux conducteurs de moto de respecter la réglementation en matière administrative, mais aussi et surtout sur le plan sécuritaire, par le port obligatoire du casque et le respect absolu du code de la route et des panneaux de signalisation routière. Ainsi, pas moins de 35 infractions ont été relevées par les services de police dont 24 ont été sanctionnées par des PV dressés à l’encontre de leurs auteurs, alors que pas moins de 32 motos ont été mises en fourrière pour non-respect du code de la route et/ou défaut de papiers réglementaires.

30 retraits de permis de conduire de moto pour divers délits portant atteinte au respect des règles prudentielles de conduite ont par ailleurs été effectués à la même période.

Par ailleurs et alors que 26 points noirs ont été identifiés à travers les zones urbaines de la wilaya de Ghardaïa et pris en charge par une mobilisation d’éléments et de patrouilles en véhicule et à moto pour fluidifier la circulation et éliminer les bouchons et embouteillages, 12 opérations de contrôles de routine ont été lancées pendant le mois de septembre qui ont permis de procéder au contrôle d’identité et l’examen de pas moins de 366 individus.

Pour ce qui est d’opérations spécifiques de maintien de l’ordre et de garantie de la sécurité publique lors d’événements, 74 opérations ont été effectuées au niveau des tribunaux et de la cour de justice de la wilaya de Ghardaïa et 13 autres au niveau d’enceintes sportives.

Enfin et malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation qui ont été organisées par les membres de la cellule de communication appuyés par des officiers de la voie publique, notamment à travers les ondes de la radio locale, en direction des automobilistes, force est de constater que la tendance des accidents et des infractions restent haussière.

En effet, ceci ne semble pas persuader, outre mesure, des automobilistes irrespectueux des règles de la circulation, notamment en milieu urbain, ce qui doit encore inciter les pouvoirs publics d’un côté à renforcer et même durcir les sanctions contre notamment les récidivistes et de l’autre maintenir l’acte pédagogique sur le respect du code de la route et des normes de sécurité y afférentes. Enfin des numéros verts, le 17 et le 1548 sont mis à la disposition des citoyens 24h/24, pour signaler tout agissement ou acte portant atteinte à la sécurité d’autrui ou dénoncer des contrevenants aux lois de la République.

La sécurité est l’affaire de tous et non pas uniquement celle des services de sécurité. Chaque citoyen est interpellé pour apporter sa contribution citoyenne (au sens plein et entier du terme) à la sécurité de tous pour un vivre-ensemble harmonieux.