15 couples convolent en justes noces

C’était l’effervescence jeudi soir au quartier populeux et populaire de Hadj Messaoud, dans la commune de Ghardaïa.

En effet, 15 jeunes de ce bouillonnant quartier ont fait, devant des centaines de témoins, entre invités, famille, amis, bienfaiteurs et donateurs, leurs adieux au célibat, sautant le pas, entrant ainsi de plain pied dans le monde du mariage.

La cérémonie, toute en ferveur, s’est déroulée dans les locaux des anciennes galeries algériennes, mitoyennes de la protection civile et de la sûreté de wilaya de Ghardaïa. Organisée minutieusement par l’association El Ikhaa (la fraternité), présidée par le dynamique Naoum Noureddine, avec la contribution effective de nombreux donateurs et bienfaiteurs de la région, cette vingt sixième édition (26ème) a permis à des jeunes dans le besoin, de pouvoir fonder un foyer et réaliser un rêve qu’ils pensaient impossible. En effet, dans une grande ferveur et une ambiance religieuse des grands jours, pas moins de 15 jeunes de cette localité, drapés dans de beaux costumes traditionnels recouverts de burnous blancs en laine, ont été les vedettes incontestées d’une soirée qui a drainé jeudi dernier, plus de 300 convives, venus de toutes les contrées de la wilaya de Ghardaïa et même d’ailleurs.

Entamée par un succulent couscous garni de viande de chamelon, la soirée s’est poursuivie par la lecture de versets du Saint Coran, qassid al burdah du cheik al bussairi et de récitations de quelques psaumes religieux savamment distillés. C’est la 26e cérémonie du genre organisée à cet effet par cette dynamique association caritative religieuse qui souhaite, par ses nobles actions, entre autres, «encourager et aider les jeunes en situation difficile à fonder un foyer et à s’intégrer dans la société».la toute première ayny eue lieu en 1991. «Cet événement constitue, par ailleurs, une occasion pour promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale de notre société.» Le mariage s’est, en effet, déroulé dans la plus pure tradition de la région de l’immuable rituel du mariage, au cours duquel les futurs mariés accompagnés de leurs vizirs sont installés face aux invités sur une estrade pour procéder à la cérémonie d’habillage « Telbass». Pendant que les futurs mariés étaient habillés par des imams choisis au préalable par leurs familles, l’assistance ne cesse de fredonner des chants religieux ainsi que des louanges et panégyriques à Allah et le Prophète Mohamed (QSSL).

Des prêches portant sur les vertus du mariage dans la consécration des valeurs de stabilité et de la solidarité sociale ainsi que le rôle du couple dans la consolidation de la société musulmane sont prononcés durant la cérémonie de mariage par des imams, ainsi que des «cadeaux de mariage» généralement des produits électroménagers utiles pour la vie du couple sont offerts aux mariés parés de la tenue traditionnelle du mariage Ghardaoui avant que la foule ne se disperse. Pendant ce temps, les chants religieux de prennent le relais , avant d’accompagner que chaque marié se fasse accompagner par son vizir jusqu’au seuil de son domicile sous les youyous et le baroud.

Avant cela, et tout au long de la cérémonie d’habillage des hommes, le même rituel d’habillage est, par ailleurs, organisé, nous dit on, côté femmes, pour les futures épouses. «Le mariage est le socle de la famille qui, elle-même, est l’un des fondements de stabilité et de solidarité sociale à même de permettre la consolidation de la solidarité musulmane», a déclaré un des imams présents à la cérémonie.