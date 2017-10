13 spécialistes du CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou à Ghardaïa

Réagissez

Entrant dans le cadre d’une convention de jumelage, signée entre la Direction de la santé et de la population (DSP) de Ghardaïa et le Centre hospitalo-universitaire Mohamed Nedir de Tizi Ouzou, une équipe de 13 médecins a effectuée pendant cinq jours, du 16 au 20 octobre, des consultations spécialisées et des soins gratuits au profit de la population de la wilaya de Ghardaïa.

Composée de spécialistes en chirurgie cardio-vasculaire, de pneumologue, en gastro- entérologie, néphrologie, rééducation fonctionnelle et médecine interne, l’équipe s’est scindée en plusieurs équipes mobiles qui se sont déplacées sur plusieurs communes, notamment les plus reculées de la wilaya.

En effet, en sus des patients qui ont été consultés au niveau de l’hôpital Dr Brahim Tirichine de Sidi Abbaz, au chef lieu de wilaya, d’autres patients auxquels on a, ainsi, permis d’éviter le déplacement jusqu’au chef lieu ont été auscultés sur place a Dhaïa Ben Dahoua, El Atteuf, Zelfana, Guerrara, El Menéa, Hassi Lefhel et Mansoura.

Par ailleurs, et en marge de ces journées chirurgicales, une session de formation sur des thématiques précises et sur les protocoles de consultation et de prise en charge des patients destinée aux jeunes médecins, a été organisée au niveau de l'hôpital Docteur Brahim Tirichine de Ghardaïa.

Pour rappel, c’est l’ex ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière , Abdelmalek Boudiaf, lors de sa dernière visite dans la wilaya de Ghardaïa, qui avait mis en exergue la nécessité d'organiser des réunions régulières pour assurer le suivi et le succès de ce type d’opérations en facilitant la tâche à ces missions médicales avant de s'engager de mettre à leur disposition tous les moyens et équipements nécessaires. Et c’est dans ce cadre que des accords de jumelage ont été conclus début mars 2016 entre les CHU du nord du pays et ceux du sud et des hauts plateaux pour la prise en charge des spécialités qui font défaut dans ces régions d'une part, et assurer la formation des corps médical et paramédical, d'une autre part.