120 camions-citernes mis à la disposition des communes en souffrance

Réagissez

L’Algérienne des eaux (ADE) a mis 120 camions-citernes à la disposition des communes non gérées par l’établissement, se trouvant notamment à l’intérieur du pays et au Grand Sud pour les aider à faire face aux difficultés dans l’approvisionnement en eau potable signalées ces dernières semaines, a-t-on appris hier auprès de l’ADE. Les communes concernées, qui se concentrent essentiellement dans des zones éparses et ne disposant pas de réseau fiable, peuvent ainsi s’approcher des services de l’ADE pour l’acquisition de ces camions, sachant que l’établissement n’est pas responsable de la gestion de ces communes, encore confiées à une gestion communale, précise-t-on de même source. L’Algérienne des eaux gère quelque 850 communes, dont 123 par le biais de ses filiales, représentant 70% de la population du pays. Le reste des communes est encore confié à une gestion communale marquée par une série de défaillances comme l’absence ou la vétusté du réseau, l’insuffisance de la ressource, une gestion non performante et le doute sur la qualité de l’eau, explique-t-on. Avec la période de fortes chaleurs et l’augmentation de la consommation, les ressources disponibles dans ces communes, déjà limitées en temps normal, sont soumises à de fortes tensions. Récemment, cette situation a même fait réagir les populations de certaines communes en guise de protestations contre la défaillance en AEP.