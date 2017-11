1 mort et 33 blessés dans une collision entre un bus et un véhicule léger à Hassi Lefhel

Réagissez

Rien ne semble pouvoir arrêter cette longue litanie macabre qui continue de faucher des vies sur ce maudit tronçon de la route nationale N°1, entre Hassi Lefhel et El Menéa, dans la wilaya de Ghardaia.

Ainsi, après l’accident de la semaine passée entre deux véhicules de marque Toyota Hillux, qui avait fait pas moins de quatre morts et six blessés, dont deux restent à ce jour entre la vie et la mort au niveau de l’hôpital Colonel Châabani d’El Menéa, c’est au tour ce mercredi, vers cinq heures du matin, d’un autre drame, survenu sur cette même route, à 12 kms au sud de Hassi Lefhel vers Mansourah.

De la collision frontale entre un bus de voyageurs, dans lequel se trouvaient 37 passagers, un véhicule léger avec quatre passagers et un camion avec le seul chauffeur, les éléments de l’unité secondaire de la protection civile de Hassi Lefhel ont retiré le corps inerte du chauffeur du bus qui a rendu l’âme sur place alors que 41 personnes ont été blessés à divers degrés de gravité. La dépouille du chauffeur du bus a été déposée à la morgue de la polyclinique de Hassi Lefhel où ont été admis les blessés.

Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Hassi Lefhel pour déterminer les causes et circonstances exactes de cet accident.