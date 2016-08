Viticulture : Ould Kadi Baroudi, pionnier des vignerons algériens

Réagissez

Ould Kadi Baroudi, le premier vigneron algérien, est décédé le mois dernier, le jour de l’Aïd El Fitr.

C’est ce que nous avons appris en allant lui rendre visite dans le cadre d’un reportage sur la campagne vendanges, qui vient de commencer pour le raisin de cuve. Ce fier nonagénaire demeurait par son tempérament un grand seigneur, en digne petit-fils d’El Kaïda Halima. Mais d’abord, qu’est-ce qu’un vigneron ? C’est un viticulteur qui transforme lui-même, ou au sein d’une coopérative, sa récolte. Ce n’est pas un vendeur de vendanges, statut forcé auquel étaient confinés les viticulteurs algériens du temps de la colonisation, un statut qui s’est perpétué sous le règne de l’économie administrée à l’indépendance.

Ould Kadi a ouvert une brèche en 2004, espérant entraîner avec lui les autres viticulteurs de la région, ce qui aurait constitué une prometteuse alternative pour cette spéculation, au côté d’un secteur étatique représenté par l’ONCV et des puissances d’argent qui ont investi la filière à la fin de la démonopolisation. Il disait aux autres agriculteurs : «Jusqu’à quand devrions-nous demeurer des indigènes ?» Par indigènes, il entendait ce statut de citoyens d’un second collège de triste mémoire. Mais son initiative s’est limitée à ses 400 ha et à quelques vendanges achetées pour faire l’appoint des cuves de la cave qu’il avait louée à la Coopvit.

Pourquoi ne l’a-t-on pas suivi ? Tout simplement parce qu’il était le seul vrai professionnel et qu’il a été de tout temps un exploitant agricole, ce qui n’est pas le cas des autres viticulteurs, la plupart étant des attributaires d’EAI ou d’EAC, d’anciens ouvriers agricoles qui n’ont pas accédé à la mentalité d’entrepreneurs, maintenus qu’ils ont été de surcroît sous le règne de l’assistanat et de l’injonction administrative au sein des anciens domaines agricoles socialistes. Eux sont également céréaliculteurs, ayant deux fers au feu, ligotés qu’ils sont par une politique agricole gouvernementale qui n’incite pas à la confiance et à l’initiative.

Ould Kadi était tout le contraire. Et alors qu’il aurait pu prétendre à plusieurs dizaines de millions de dinars de soutien des différents fonds (FNDRA, PNDA), il a refusé de tendre la main, préférant préserver sa liberté en utilisant des crédits bancaires non bonifiés. Mais il était attendu au tournant par les tenants les plus acharnés de la rente. Ainsi, en 2006, alors qu’il venait d’acquérir une petite chaîne de mise en bouteilles, il est taclé net. Ses premières bouteilles portaient en étiquette fièrement le nom de sa ville, El Amria comme pour le Mascara.

Cela fait hurler des éléments de la famille dite révolutionnaire. Ils lui reprochaient de mentionner, (quel sacrilège !) le nom d’un chahid sur une bouteille de vin. Or, c’est celui de l’adresse de la cave. Et le maire d’alors de tempêter parce que le nom de sa commune y figure aussi. Mais, ces motifs ne pouvaient juridiquement être opposables. On chercha et on découvrit que la wilaya avait omis l’établissement d’un document dans le dossier d’agrément, l’erreur ayant été commise dans la précipitation à soutenir une engageante perspective à un moment où la vitiviniculture marquait le pas.

Ce document, c’était l’autorisation du maire comme pour tout établissement classé. Plainte est déposée auprès de la police qui procède à la fermeture de la cave. Deux jours après, l’étiquette sur la bouteille porte en adresse «ex-rue de la Gare» et comme nom du vin «Le Baron». La cave est rouverte et la mise en bouteilles reprend. Deux années après, Baroudi décide de vendre son vin en vrac à des transformateurs qui le commercialisent sous leur label. Adieu Si Baroudi.