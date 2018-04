Une station de l’environnement inaugurée à Béchar

Réagissez

Une station de surveillance de l’environnement a été inaugurée, hier, à la sortie nord de Béchar, sur la route menant aux ksour. Cette station est dotée de matériels et équipements modernes, encore sous emballage, répondant, indique-on, aux normes et exigences internationales. Elle abrite un laboratoire d’analyse physico-chimique et bactériologique pour l’analyse de l’eau, du sol et de l’air. Selon un cadre des services de l’environnement, la station sera opérationnelle dans quelques mois. Mais, selon certaines indiscrétions, sa mise en exploitation reste conditionnée par la création de postes budgétaires, des agents d’encadrement indispensables à son fonctionnement. Les postes budgétaires, indique toujours notre source, n’ont pas encore été dégagés dans la nomenclature budgétaire de ce ministère.