Un meurtrier recherché rôdait dans les zaouïas

Les éléments de la sûreté urbaine d’Oued Djemaâ ont, suite à des informations parvenues à leurs services, réussi à arrêter un homme qui était recherché, un récidiviste, pour plusieurs crimes et délits, dont un meurtre prémédité, association de malfaiteurs et vols. Le mis en cause, la vingtaine, se faisait passer pour un apprenant du Coran et se déplaçait entre les zaouis établies dans la localité pour déjouer les recherches des services de sécurité. Après audition, l’accusé a été présenté au parquet de Relizane.