Relizane : Plaidoyer pour le recyclage des déchets

Le premier forum sur l’environnement et le recyclage des déchets ménagers et assimilés a été organisé au Centre universitaire Ahmed Zabana de Relizane, en collaboration avec de nombreuses institutions.

L’Institut des sciences exactes, de la nature et de la vie du centre universitaire Ahmed Zabana de Relizane a organisé, en collaboration avec l’Agence nationale des déchets (AND), le centre d’enfouissement technique (CET) de Oued Djemaâ, l’Institut national des recherches agricoles (INRA), l’Ansej, la CNAC et l’Angem, son premier forum sur l’environnement et le recyclage des déchets ménagers et assimilés.

«Notre initiative s’inscrit dans la perspective mondiale qui vise à réduire l’impact néfaste de l’homme sur notre planète. Notre milieu environnemental est sérieusement menacé par nos comportements», a souligné Djerara Soraya, directrice adjointe de la post-graduation et de la recherche scientifique au CUR.

La représentante de l’AND a axé son intervention sur le rôle de l’agence dans l’accompagnement des collectivités dans la gestion des déchets. «Notre but est de venir à la rescousse des collectivités pour les aider à mettre en place le schéma directeur communal pour réussir la gestion des déchets et les tris sélectifs», a-t-elle affirmé, en précisant que les objectifs assignés pour l’AND sont d’aboutir à une économie verte véhiculée par un développement durable.

«Nous projetons l’amélioration du bien-être des citoyens par la réduction des émissions de gaz et de la pollution et surtout par les campagnes de sensibilisation en direction des entreprises pour leur rappeler leur responsabilité sociétale». L’investissement dans le naturel avec le verdissement de l’agriculture pour lutter contre la misère a été aussi un point fort de l’intervenante.

Bachir Bouladjra a, quant à lui, plaidé pour le renforcement des moyens de recyclage des déchets. «Jusque-là, le domaine du recyclage des résidus est resté inexploité par nos investisseurs, puisque moins de 2% des rejets de nos productions et des restes de ce que nous avons consommé sont recyclés», a-t-il lancé. «Ce créneau, affirme-t-il, s’ouvre à toutes les spécialités.

Le déchet, c’est le tout, c’est le verre, le plastique, le carton, les produits chimiques, les métaux, les gaz, d’où la nécessité de la création d’équipes multidisciplinaires pour pouvoir réussir l’opération de traitement et de recyclage», a-t-il noté. Dans ce contexte, Adda Ould Chikh, un jeune initiateur d’un laboratoire, a exposé son expérience devant les étudiants présents dans l’amphi pour les encourager à compter sur soi. «J’ai commencé de rien, mais avec le temps la boîte a grandi et s’est élargie à plusieurs spécialistes (biologistes, chimistes, architectes) et on travaille en groupe sur l’impact des unités de production sur le milieu environnemental», a-t-il lancé.

La dernière intervention fut celle de Bendjebbar, expert international en énergie, sur l’apport de l’énergie solaire sur la protection de l’environnement. «Notre écosystème s’est modifié pour satisfaire notre demande croissante en nourriture, en eau et en énergie, mais compter sur les ressources énergétiques classiques est toujours suivi par une dégradation de l’environnement».

Ainsi, il appellera à l’usage des nouvelles technologies pour l’approvisionnement en électricité utile pour le fonctionnement des appareils. «Le recours aux cellules photovoltaïques est la formule idoine pour protéger son milieu et surtout pour rationaliser sa consommation», a-t-il dit, en concluant : «Même sur le plan coût, les panneaux solaires sont très rentables dans le temps.»