Premier tourde manivelle du film Saïda baïda

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a effectué, ce mardi, une visite de travail à Saïda, où il a donné le coup d’envoi du premier tour de manivelle du film long métrage intitulé Saida baida, au niveau de la forêt El Ogban (Vieux Saïda). Ce film, écrit et réalisé par le cinéaste Bahloul Abdelkrim, sera produit par la Sarl Kadi Production Saïda, avec la société Machahou Production Alger. Lors de son allocution Mihoubi dira: «Nous sommes très contents de ce film, qui apportera un plus au septième art, avec le réalisateur Bahloul Abdelkrim et Belkacem Hadjadj, le film sera une réussite. Avec le film Saïda baida que nous espérons ghriba. L’objectif est la relance et le développement du cinéma dans notre pays». De son côté, le réalisateur Bahloul Abdelkrim notera : «Il y a un grand espoir pour faire un bon film.»