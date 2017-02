Aïn Témouchent : La lecture en débat à la wilaya

Réagissez

A l’initiative conjointe du wali et du P/APW, une journée d’études a été consacrée à la question de la lecture en notre pays.

La question était de savoir pourquoi les 32 bibliothèques de wilaya ne servent qu’au bachotage à la veille des examens scolaires et alors que les 125 000 ouvrages qu’elles renferment ne sont pas consultés. Quatre conférenciers ont été invités à susciter la réflexion. Intervenant en premier, notre confrère Bouziane Benachour, à titre d’auteur, a dressé un peu reluisant état des lieux non sans rappeler par ailleurs que les temps ont changé ainsi que les mentalités. «Même l’instituteur ne lit pas. La lecture est désormais l’apanage du 3ème âge». A sa suite, le professeur Bouzid Boumediene a d’emblée placé la barre très haut, signalant qu’après l’attentat contre l’hebdo satyrique Charlie Hebdo et ceux qui l’ont suivi à Paris, la réaction a été de republier deux ouvrages, l’un Paris est une fête, un récit autobiographique d’Ernest Hemingway et l’autre Le traité sur la tolérance de Voltaire.

Tirés, l’un à 150 000 exemplaires et le second à 120 000, ils ont été vite épuisés.

La symbolique dans l’affaire a été de combattre les semeurs de mort par d’autres ouvrages que Idarat at Tawahouch: Akhtar marhalah satamurru biha l ouma leur ouvrage de référence publié sur Internet en 2004 par leur stratège Abu Bakr Naji, un pseudonyme, en vue de la fondation d’un nouveau califat islamique. Cette remarque ayant été mise en exergue, le conférencier a noté que la lecture électronique ne constitue pas une calamité au détriment de la lecture traditionnelle sur papier. Elle a par contre fourni une autre dimension à l’acte lexique, celle de la réactivité.

D’autre part, pour ce qui est de la lecture documentaire, elle offre des sources multiples, variées et faciles d’accès. L’ennui dans l’affaire, c’est que le lecteur «électronique» dans le monde arabe est friand essentiellement de lectures doctrinaires en raison de la crise identitaire multidimensionnelle qui y sévit. Sur sa lancée, pour ce qui est de l’édition papier, l’orateur réfute la dénomination d’ouvrage religieux, par abus de langage, à tout ce qui se présente sous cette apparence. Il ne relève en fait que de la propagande islamiste mais du livre religieux. Pis, révèle-t-il, des ouvrages sont publiés et diffusés en Algérie sans l’obligatoire ISBN, le numéro international normalisé permettant l’identification d’un livre dans une édition donnée. «Ces innommables ouvrages apostasient des communautés algériennes du fait de leur rite religieux bien algérien». D’où d’ailleurs, les saisies qui s’opèrent à la veille des SILA.

Ces ouvrages parviennent également du Moyen-Orient. Sur un autre plan, celui de la nécessité de réhabiliter la lecture, le conférencier cite, pour l’exemple, le Japon et la Malaisie où la lecture est une source de plus-value économique alors qu’en Turquie et en Israël, des pays de notre ère géostratégique, on y lit dix fois plus que dans les pays arabes : «On traduit considérablement plus vers le turc et l’hébreu que vers l’arabe dans nos pays. Par contre, chez nous, les best-sellers ont pour titre, au regard des ventes du SILA, Tafsir el ahlam (L’explication des rêves), Touhfat el arouss (atours de la mariée) et d’autres titres du même acabit». Quant aux deux autres conférenciers, l’un ancien inspecteur de l’enseignement devenu auteur de littérature enfantine, plutôt que d’évoquer celle-ci, s’est fourvoyé dans des généralités sans intérêt.

L’autre, également un inspecteur mais en exercice, a vanté le recours à la lecture silencieuse à l’école plutôt que la lecture oralisée, ce qui relève du détail. Ce faisant, ce que d’aucuns ont reproché à ces spécialistes de l’éducation, c’est pourquoi l’école algérienne ne forme pas des lecteurs...