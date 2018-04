Aïn Témouchent : La cimenterie de Béni-Saf continue de polluer

Réagissez

Sollicitée par El Watan lors d’un point de presse, Fatma Zohra Zerouati, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, a pris soin d’éviter de se prononcer sur l’empoisonnement de la population béni-safienne et sur l’environnement du fait des émanations atmosphériques de la cimenterie de Béni Saf.

Elle s’en est tenue à des généralités, au point de donner, pendant un bref moment, la fâcheuse impression qu’elle n’était pas informée sur ce dossier, alors qu’elle était depuis 2008 à la direction de l’environnement. Par ailleurs, dans les termes de la question posée, il lui a été rapporté que l’usine tergiverse depuis 10 années à se doter de filtres à manche en remplacement des électro-filtres devenus obsolètes.

Son DG avait annoncé en 2009 qu’une commande avait été passée auprès d’un fournisseur, ce qui ne s’est pas réalisé. Les menaces de fermeture épisodiquement proférées, n’y ont rien fait (El Watan du 27.11.2013). Lors d’une assemblée de l’APW, en 2015, un représentant de la société des ciments de Béni Saf (SCIBS) est venu exhiber la copie d’un contrat de livraison d’un filtre à manche devant être fourni par une société française.

Mais, parce que d’un montant supérieur à 300 millions de dinars, il devrait être validé par le conseil d’administration dominé à 65% par le groupe public GICA contre 35% au groupe privé Pharaon (El Watan du 02.04.2015). Quant à la livraison, elle ne devait pas dépasser le mois. Mais à chaque report, des raisons administratives sont invoquées pour le justifier (El Watan du 12.06.16).

Enfin, last but not least, le wali a dû avouer que les autorités locales étaient désarmées : «La Société des ciments de Béni Saf nous mène en bateau. On nous a assuré que 42 milliards de centimes avaient été dégagés pour l’achat de filtres à manche, mais rien.» (El Watan 03.04.2017).

Depuis, il est de notoriété publique que ce qui bloque, c’est un conflit d’intérêts entre les groupes GICA et Pharaon. Nous avions appris que bien que GICA détienne 65% du capital, il n’aurait encaissé, entre 2006 et 2015, que 6 124 915 603,55 DA contre 7 229 845 968,62 DA pour Pharaon !

De la sorte, le rendement moyen annuel pour Pharaon aurait été de 116% et de 52% pour GICA, cela du fait que Pharaon est également rétribué au titre du management de l’usine. Or, comme son contrat de management est calculé sur la base d’un niveau de production minimale de 1 million de tonnes de clinker par an, il n’a pas intérêt à mettre à l’arrêt la cimenterie pour installer de nouveau filtre. Parti s’informer auprès de la direction la cimenterie de Béni Saf, le DG nous fait éconduire dès le poste de police (El Watan du 01.12.17).

Ces faits ont été rappelés à El Watan et El Khabar par Benalal Ahmed, le président de la commission santé et environnement de l’APW, présent lors de la visite de Mme Fatma Zohra Zerouati. «Sachant que le contrat de management entre GICA et Pharaon expire en juillet 2019, faudra-t-il attendre jusque-là pour que de nouveaux filtres équipent la cimenterie?».

La question posée à Mme la ministre était : «Puisque la production en ciment est devenue excédentaire en notre pays, n’est-il pas temps de mettre à exécution la menace de fermeture ?» Relancée une seconde fois par El Watan en vertu du principe de développement durable selon les propos qu’elle a tenus lors d’une rencontre avec la société civile, la ministre s’en est tenue à des généralités.