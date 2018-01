Yennayer : Riche programme à Aïn El Hammam

Réagissez

Pour la célébration de Yennayer 2968, qui aura lieu vendredi, la commune de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, se prépare à vivre quatre jours de fête sans précédent. L’auberge de jeunesse, l’APC et de nombreux autres partenaires sont à pied d’œuvre depuis près d’un mois pour que Yennayer de cette année soit fêté à la mesure de l’événement. En plus des habitants de la région, les organisateurs attendent des invités qui viendront de plusieurs wilayas du pays. Le public aura d’abord à découvrir les différentes expositions à la salle omnisports située à quelques encablures de l’auberge de jeunes.

On y trouvera, étalés à la vue des visiteurs, entre autres, des robes et des bijoux berbères, de la poterie et des objets anciens que les organisateurs ont pris soin de collecter à travers les villages de la région. Un concours du meilleur plat traditionnel qui réunira, selon les organisateurs, une vingtaine de concurrents, aura lieu à la salle omnisports vendredi à partir de neuf heures. Côté animation, les chorales des villages de Taourirt Menguellet et de Tamejout seront à l’honneur lors de l’ouverture des festivités à l’auberge de jeunesse.

Quant aux troupes d’Aït Oubane et d’Aït Sellane, elles seront à l’œuvre, en alternance avec la troupe folklorique Idheballen pour animer la soirée de vendredi. Le lendemain, une parade traversera la partie est de la ville pour se rendre à la salle OMS à partir du siège de l’APC. Le public aura le loisir d’assister à de nombreuses autres activités avant que la fête ne se termine par une randonnée organisée à l’intention des participants.