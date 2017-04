Réagissez

Plusieurs bibliothèques communales dans la wilaya de Tizi Ouzou n’assurent pas une activité régulière, en raison des difficultés auxquelles sont confrontées les APC pour la gestion de ces structures. C’est ce qui ressort de la réunion organisée mercredi dernier par la direction de la culture de la wilaya Tizi Ouzou.

Le manque d’encadrement et l’insuffisance d’équipements demeurent les principales raisons qui empêchent une activité permanente au sein de ces espaces de lecture. Les représentants de l’APC de Mizrana, Azeffoun et Yakouren, entre autres, ont soulevé le problème du manque d’encadrement, qui est souvent assuré, selon eux, dans la plupart des bibliothèques, par des jeunes recrutés dans le cadre du pré-emploi.

«Nous n’avons pas de postes budgétaires pour le recrutement de personnel.

C’est pour cela que nous avons délibéré pour confier la gestion de notre bibliothèque à la direction de la culture, afin de prendre en charge aussi la logistique et la doter en livres», nous a précisé Lyazid Belkalem, maire d’Illoula Oumalou. Mohamed Boukhtouche, P/APC de Souamâa, nous a fait savoir que la bibliothèque municipale de sa commune n’a pas encore été achevée. «Nous avons demandé une rallonge de 500 millions de centimes pour terminer les travaux de cette infrastructure qui va être gérée par l’APC, car nous avons déjà un fonds documentaire», nous a-t-il ajouté.

De son côté, Nabila Goumeziane, directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, a estimé que la rencontre de mercredi avec les représentants des APC était une occasion importante pour plancher sur les possibilités susceptibles d’aboutir à la mise en œuvre des voies et moyens permettant la redynamisation de ces espaces réalisés dans le cadre du fonds commun des collectivités locales (FCCL) et des programmes communaux de développement (PCD). «Il y a un manque de personnel pour l’encadrement de ces espaces réalisés et équipés en matériel et en ouvrages. On ne peut pas les abandonner pour des contraintes qui, pour la plupart, peuvent être prises en charge par les APC ou la direction de la culture», a-t-elle souligné devant les maires présents à cette rencontre.

«Il faut qu’on trouve des solutions pour relancer l’activité de ces infrastructures. 45 bibliothèques communales sur les 67 réalisées ont été complètement équipées et dotées d’ouvrages», dira Mme Goumeziane, ajoutant que «ces lieux peuvent être d’un grand apport pour les populations rurales dans les zones reculées, en contribuant à la création d’une dynamique culturelle». La même responsable a également soulevé le problème du manque de personnel même au niveau de la bibliothèque principale de la wilaya de Tizi Ouzou, qui compte plus de 1500 adhérents inscrits en l’espace de quelques mois seulement.