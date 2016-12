Réagissez

Tiawinine (les sources), une jeune association créée en septembre 2013 au village de Ouizgan, dans la commune de Bouzeguène, à 30 km à l’est de Tizi Ouzou, est en train de marquer la vie culturelle locale.

Les manifestations organisées au centre culturel Ferrat Ramdan se succédent, presque tous les samedis, en présence d’un public très curieux, qui vient rencontrer l’invité du jour, un romancier, un écrivain, un poète, un historien, un journaliste, un artiste, etc. Les citoyens de Bouzeguène ont la chance de découvrir de grandes figures du monde de la littérature, de l’économie, de l’histoire, de la politique, de l’anthropologie, de la médecine, de la poésie, de la linguistique, des mathématiques, etc., ceci en plus de l’organisation de soirées théâtrales, chaque été, des semaines culturelles, des journées de dépistage de maladies, des commémorations et des hommages.

41 rencontres littéraires ont été organisées depuis janvier 2014, jour du premier rendez-vous avec Abdeslam Abdenour, qui a ouvert le bal d’une série de rencontres culturelles ponctuées de débats, d’analyses, de propositions et de ventes dédicaces. Une nouveauté a été introduite, il y a quelques mois, par l’association, il s’agit du lancement de Radio Tiawinine, qui diffuse en direct, via le web, ses rencontres, qui ont aussi leurs adeptes aux quatre coins de la planète.

Ainsi, plusieurs grands hommes de culture ont défilé au centre culturel, à l’instar de Rachid Ali Yahia, Younès Adli, Aït Aïder Omar, Chawki Amari, Hend Sadi, Rachid Oulebsir, Belaïd Abane, Mohamed Dahmani et Sarah Haïder… Il faut dire que la naissance de l’association Tiawinine, malgré l’insuffisance des subventions, a insufflé un réel bol d’oxygène aux activités culturelles locales.

L’intelligence des responsables de l’association a donné un fulgurant élan pour la relance de la culture en général au niveau de la localité. Il est à rappeler que l’association Tiawinine est présidée par Bessaci Khaled, un jeune diplômé de l’Ecole de commerce, qui ne ménage aucun effort dans le domaine de la culture.