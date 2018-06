Vers la réouverture des dépotoirs dans les villages ?

Réagissez

La gestion des déchets dans la commune de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, relève d’un défi que les élus ne sont pas près de relever.

En effet, collecter quotidiennement les ordures ménagères de plus d’une vingtaine de villages est déjà une tâche difficile à accomplir vu le manque de matériel et de personnel au niveau de la commune. Il est fait appel à une entreprise de nettoyage privée pour l’enlèvement des poubelles, deux fois par semaine, au niveau des villages. Cette faible fréquence des rotations serait peut-être à l’origine de la création de décharges sauvages que l’on aperçoit ici et là même en ville à l’entrée ouest du marché hebdomadaire.

Cependant, la grande difficulté ne réside plus dans la collecte, vu que l’APC est contrainte de faire face à un problème autrement plus épineux : l’absence d’une décharge communale. Si l’APC a géré autant que faire se peut la fermeture de la décharge communale par des citoyens, elle se retrouve depuis quelques jours face à un autre défi qu’elle doit relever si elle ne veut pas que la localité devienne un énorme dépotoir à ciel ouvert. L’utilisation du centre d’enfouissement technique de Oued Falli étant devenue problématique, l’APC de Aïn El Hammam se retrouve dans un grand embarras. Faute de trouver une solution rapide au problème, elle sera contrainte de demander aux comités de village de rouvrir les traditionnels dépotoirs des villages qu’elle avait fermés il y a quelques années. Ce qui ferait faire un bond en arrière à toutes les communes concernées.