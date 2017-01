Réagissez

Le journaliste-écrivain Nadjib Stambouli était, récemment, l’invité de la librairie Chik de Tizi Ouzou, pour une vente-dédicace de son recueil de portraits intitulé Ma piste aux étoiles. La rencontre a drainé une bonne assistance.

Détendu et souriant, oubliant la pression du bouclage au sein du journal où il exerce en qualité de directeur de la rédaction, notre confrère a renoué, l’espace d’une après-midi, avec l’ambiance studieuse de ces lieux dédiés au livre. Son ouvrage de 117 pages est illustré par Yacine Brahami. Il est composé de 18 portraits d’artistes et de journalistes des années 1970-1980. «La lecture de ces portraits montre à l’envi que la vision du monde de Nadjib, sa conception de la lecture, des gens de culture et plus largement de la société, et même de l’histoire, ne s’élabore pas à partir d’un point de vue théorique, mais plutôt de faits concrets racontés de façon édifiante», note dans la préface le journaliste Arezki Metref.

Pour l’auteur, «ma piste aux étoiles est le produit du hasard et de l’émotion. Hasard et contingences de la vie qui m’ont fait naître dans la maison d’un artiste, ce qui, dès l’enfance, côtoyant à domicile les Iguerbouchène, Hassan Hassani, Badreddine, Hassan Badri, Himoud Brahimi, El Anka et Chaou (et tant d’autres artistes), m’ont immergé dans cet univers, dont le moins qu’on puisse dire est qu’il n’est pas commun», lit-on dans l’avant-propos.