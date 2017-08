Université de Tizi Ouzou : Livraison de 900 places pédagogiques à la rentrée

Réagissez

L’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou sera renforcée à la rentrée de septembre par la livraison de 900 nouvelles places pédagogiques au campus de Tamda, à une vingtaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya, apprend-on du vice-recteur chargé de la pédagogie, Hassan Mohellebi.

Il s’agit d’une partie d’un important chantier d’une capacité de 2700 places pédagogiques et dont la réalisation est à la charge de l’entreprise Cosider, rappelle-t-il. Ce projet a accusé un retard considérable, notamment au cours de ces derniers mois, où la cadence des travaux a été fortement réduite, suite à l’absence de crédits pour le paiement de l’entreprise.

Le vice-recteur reste toutefois optimiste, assurant que «le dénouement de cette situation se fait progressivement, permettant ainsi la reprise des travaux au sein des chantiers au rythme exigé pour livrer tout le projet dans les meilleurs délais». Il affirme aussi que pas moins de 900 nouvelles places pédagogiques seront mises à la disposition des étudiants en septembre, tout en espérant que le reste du programme, à savoir 1 800 places, soit livré à la fin de l’année en cours. La livraison des 900 places viendra alléger un tant soit peu la pression à la rentrée universitaire. L’organisation cette année de deux sessions du baccalauréat fait que la demande en places pédagogiques des nouveaux étudiants risque d’être bien plus importante que celle enregistrée lors des rentrées précédentes. «Cette année, et avec l’organisation de deux sessions du bac, nous avons reçu des instructions de la part du ministère de l’Enseignement supérieur pour revoir à la hausse nos prévisions relatives à l’accueil des nouveaux étudiants», explique le responsable. Plus de 10 500 élèves ont eu leur bac cette année à Tizi Ouzou et attendent leur affectation. L’université Mouloud Mammeri, qui offre un large choix en termes de formations universitaires attire chaque année un nombre important d’étudiants issus de la wilaya, mais aussi venus d’autres régions du pays.

L’annonce des orientations des bacheliers est prévue pour ce jeudi. Les préinscriptions et leur confirmation ont, pour rappel, eu lieu entre le 1er et le 5 du mois en cours. Hassan Mohellebi affirme dans un autre sillage que l’université de Tizi Ouzou a exprimé son besoin pour le renforcement du personnel enseignant et pour parer au déficit existant dans l’encadrement au sein de l’université. Il explique que le but est d’atteindre la norme moyenne d’un enseignant universitaire pour 23 étudiants, au lieu de 25, comme c’est le cas aujourd’hui à Tizi Ouzou. L’administration espère en effet l’ouverture d’un concours pour le recrutement de quelque 200 nouveaux maîtres-assistants au cours de cette nouvelle année universitaire, soutient le responsable. Ce personnel viendra s’ajouter aux 135 enseignants recrutés cette année, dira-t-il.