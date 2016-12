Réagissez

Un colloque international portant sur l’œuvre du chanteur kabyle Lounis Aït Menguellet sera organisé à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou les 6, 7 et 8 mars 2017.

Initié par le laboratoire Aménagement et enseignement de la langue amazighe de la faculté des lettres et langues, cette rencontre aura pour thème «Lounis Aït Menguellet : 50 ans de carrière, regards croisés sur un capital d’une œuvre linguistique, littéraire et culturelle». Selon les organisateurs, ce colloque se propose d’étudier l’œuvre de Lounis Aït Menguellet, composée de plus de 200 chansons ou textes poétiques. «L’année 2017 sera la cinquantième année de sa carrière, aussi cette rencontre sera-t-elle une occasion de rendre hommage à cet homme ‘‘bab bbwawal,’’ dont la production fait partie désormais de notre patrimoine culturel.

Nous voulons interroger l’œuvre de l’auteur pour mettre en exergue son apport à la construction d’un capital culturel et poétique», a-t-on indiqué. Pour mieux cerner cette problématique, il sera proposé quelques axes de réflexion portant sur la critique littéraire de l’œuvre de Lounis Aït Menguellet.

«L’objectif recherché est, d’un côté, de caractériser la poésie de cet auteur, aussi bien par rapport à la tradition poétique kabyle, qu’en relation (et/ou en comparaison) aux écritures et compositions de ses contemporains et, de l’autre, de mettre en exergue les contours de la modernité tels qu’ils se déclinent dans les poèmes d’Aït Menguellet», a souligné le comité scientifique du colloque.

Et d’ajouter : «Cet axe intéresse plusieurs volets, tels que, à titre d’illustration, le volet stylistique, étude des choix des modalités de création (énonciatifs, sémantiques, dispositif rhétorique, etc.) opérés par l’auteur, étude des figures rhétoriques (prosopopées, comparaisons, métaphores, métonymies, etc.), analyse des dominantes poétiques de l’auteur (isotopies et dichotomies sémantiques, parallélismes formels et/ ou sémantiques, reprises isotopiques, etc.)»

Les volets métrique (étude et analyse de la structuration métrique des textes d’Aït Menguellet, les innovations et les tendances métriques, les relations avec la tradition métrique, etc.) et sémio-poétique (rapport à la création poétique, relation entre les textes d’Aït Menguellet) seront parmi les autres points qui seront abordés par les intervenants.

S’agissant de l’œuvre artistique de ce chanteur populaire, elle sera traitée sous plusieurs angles, dont la problématique identitaire dans les chansons de Lounis Aït Menguellet, leur dimension anthropologique et sociologique, le vocabulaire, son analyse textuelle et discursive, le rôle du refrain, etc.