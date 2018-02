Réagissez

Une charte pour l’environnement et la propreté, qui aura pour objet l’engagement solennel des comités de village à protéger ce qui nous entoure, c’est l’ambitieux projet écologique auquel s’attelle depuis quelque temps l’association Arc-en-ciel de la wilaya de Tizi Ouzou.

Le premier programme pilote a été signé en juin 2016 au siège de l’APW par les villages de la daïra de Larbaâ Nath Irathen, Azouza, Taourirt Mokrane, Ath Frah, Ait Atelli, Ait Yacoub, Aït Hague, Tamazirt et Adeni. Lundi dernier, une autre réunion a été tenue au siège de l’APW regroupant les APC de Larbâa Nath Irathen, Irdjen, Ait Agouacha, Ath Douala, Ait Mahmoud, Tizi Ouzou et Ath Aissi.

Le débat a porté sur l’utilité d’une charte citoyenne pour la propreté de l’environnement qui assurera particulièrement la propreté pérenne de la wilaya par des actions de volontariat, selon la tradition tiwizi (intervillages, intercommunes et interdaïras). Il s’agit également de constituer un front de réflexion et d’action commun qui aura pour obligation de développer une dynamique de développement économique durable (gestion des déchets, commerce équitable, tourisme solidaire et les énergies renouvelables), a indiqué le président de l’association Arc-en-ciel, Rachid Doufène.

L’universitaire Tarik Asla, vice- président de l’association, a axé son intervention sur l’importance du tri sélectif et du recyclage des déchets. Arezki Hamoum et Metna Fatiha, de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, ont proposé aux élus des APC de suivre l’exemple de la localité de Bouzeguène pour lancer un programme pilote dans chaque village dans le cadre de la charte citoyenne pour la propreté de l’environnement. Lors de cette réunion, il a été décidé d’un commun accord que chaque APC propose un village pilote dans chaque commune pour investir le tri sélectif.