Un véhicule chute dans l’oued : 2 morts

Deux personnes sont mortes et une troisième a été grièvement blessée, hier à Tizi Ouzou, suite à un terrible accident de la route survenu sur la RN12 vers 5h.

Un véhicule léger a dérapé à proximité de la cité universitaire de Oued Aïssi, à 8 kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya. Selon la Gendarmerie nationale, la voiture a quitté la route et défoncé la glissière de sécurité, avant de se retrouver dans l’oued, plusieurs mètres en bas. Deux hommes de 35 et 42 ans sont morts sur le coup, rapporte la même source. Le troisième, âgé de 32 ans, a été grièvement blessé et transporté d’urgence vers l’hôpital.

Le pont où a eu lieu l’accident fait partie des points noirs de la circulation routière sur la RN12 à Tizi Ouzou. De nombreux accidents y sont enregistrés et des victimes déplorées.