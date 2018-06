Un sursis pour les communes

Réagissez

Le Centre d’enfouissement technique du chef-lieu de wilaya...

Le Centre d’enfouissement technique (CET) de Oued Falli, dans la commune de Tizi Ouzou, continuera à recevoir les déchets ménagers de onze communes de la wilaya concernées par une mesure d’interdiction prise au début de l’année par les responsables du secteur.

La décision de surseoir à cette mesure devant être appliquée dès le 1er juillet prochain intervient «en vue d’éviter le risque de prolifération des décharges sauvages, notamment en cette période estivale», est-il noté dans le document adressé il y a quelques jours par les services de la wilaya au directeur du CET.

Les APC concernées accueillent avec soulagement le nouveau délai, dont la date butoir n’a pas été fixée par la wilaya, précisant seulement que cette interdiction est renvoyée «jusqu’à nouvel ordre». Les communes avaient bénéficié de six mois pour trouver une solution à la gestion des ordures ménagères à leur niveau, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

«Les communes ne sont pas encore prêtes pour appliquer ladite décision à cause de l’absence de sites à même d’accueillir des décharges contrôlées ou des déchetteries», estime Mme Linda Lazib, chef de service à la direction de l’environnement de Tizi Ouzou. Le centre d’enfouissement de Oued Falli, ouvert en 2009, était initialement conçu pour recevoir les déchets de trois localités (Tizi Ouzou, Draâ Ben Khedda et Tirmitine) avant que ce nombre n’atteigne aujourd’hui une quinzaine de communes. Plus de 420 tonnes de déchets, dont près de 110 tonnes issues des onze communes initialement concernées par le gel, y sont déversés au quotidien.

Ce volume important d’ordures déversées réduit la durée de vie du CET. Le centre est constitué de deux casiers, dont le premier est arrivé à saturation et a connu un éboulement l’année dernière. Le second casier est rempli à moitié. Il atteindra d’ici peu sa totale capacité malgré les opérations de tri et la récupération de certaines quantités de cartons et autres plastiques au niveau du centre ouvert à cet effet il y a quelques mois. L’interdiction, puis la décision de renouvellement des autorisations d’acheminement des déchets ménagers de ces 11 communes vers le CET de la commune de Tizi Ouzou révèlent l’absence d’un réel programme et d’une vision à long terme pour la gestion des ordures ménagères au niveau de la wilaya.

Des opérations, comme le tri en amont, la récupération et la valorisation des matériaux récupérés doivent être incluses dans le programme de gestion des déchets ménagers. Ce travail basé sur l’information et la sensibilisation nécessitent la mobilisation de tous les protagonistes dans ce dossier.