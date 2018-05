Un programme pour la réfection des routes

Réagissez

Les automobilistes de la wilaya de Tizi Ouzou se plaignent du mauvais état des routes qui n’ont bénéficié d’aucun projet d’entretien depuis des années.

Aussi bien au chef-lieu de wilaya qu’à travers 67 communes de la région, les réseaux routiers nécessitent revêtement et réfection. Par endroits, les routes et les ruelles sont à la limite du praticable, au grand désappointement des usagers. «Où va l’argent de la vignette automobile censé financer les projets de réalisation et d’entretien du réseau routier?»

C’est la récurrente question que se posent les automobilistes et les propriétaires de moyens de transport public, qui déplorent l’état pitoyable dans lequel se trouvent nos routes. Selon l’administration locale, pas moins de 400 kilomètres de routes communales subiront des travaux de réfection à travers la wilaya.

«Les opérations de réfection de ces chemins communaux coûteront 2,5 milliards de dinars, scindées en deux tranches, allouées à la wilaya par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire via la Caisse de garantie et de soutien aux collectivités locales (CGSCL), suite aux doléances de plusieurs assemblées élues», a-t-on annoncé de même source.