La 4e édition de la Fête de l’olive, organisée au village de Tabourt, a apporté son lot de satisfactions.

En effet, outre la grande réussite qui a été enregistrée au niveau du nombre de visiteurs, mais aussi de l’action commerciale notée par les exposants qui ont réussi à vendre de grandes quantités d’huile aux particuliers et à de nombreuses familles venues des lointaines contrées d’Algérie, exclusivement pour s’approvisionner en huile, un important contrat d’exportation d’huile d’olive vers l’Europe a été conclu, samedi dernier, entre un oléiculteur de la localité et un exportateur venu de Blida, afin de lui permettre d’effectuer une percée sur le marché européen. Cette information a été révélée par le vice-président de l’APC d’Ifigha,Hadj Saïd Ahmed, à plusieurs médias venus couvrir cette quatrième édition de la Fête de l’olive. L’exportateur blidéen s’est, en effet, déplacé deux fois dans cette localité pour réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de ce contrat. Lors de sa première visite, l’exportateur s’est procuré un échantillon de cette huile à des fins d’analyse, notamment pour connaître son taux d’acidité. Les résultats obtenus étant très concluants, l’exportateur est revenu une seconde fois pour la signature du contrat. Nous ne disposons, pour l’heure, d’aucune information sur les conditions du contrat, la quantité d’huile commandée et la valeur de cette transaction.