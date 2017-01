Réagissez

Du nouveau au sein de la corporation des commerçants d’Azazga, avec la création d’un nouveau bureau au sein de l’organisation locale de l’Ugcaa.

Une réunion élective a eu lieu, vendredi dernier, et a porté à la tête de ce bureau le jeune commerçant Salim Zaïdat. Ce dernier, qui active depuis longtemps dans l’orientation et la formation des jeunes commerçants de la région, nous dira que les objectifs premiers du nouveau bureau de l’Ugcaa à Azazga est de structurer au maximum les commerçants de la région afin de permettre un meilleur développement de l’activité commerciale dans l’entière légalité.

Elaborant dès lors un programme de travail, le président du bureau de l’Ugcaa et son équipe déclarent qu’il reste beaucoup à faire pour éclaircir davantage la situation en s’engageant dans le règlement des contentieux des commerçants avec la Casnos (Caisse nationale des non-salariés), avec la fiscalité et autres secteurs en relation avec la corporation. L’autre objectif immédiat du bureau de l’Ugcaa à Azazga est de «mettre en route un plan d’action en vue d’accompagner tous les commerçants, en y incluant l’organisation de séminaires de formation et d’orientation, qui pourraient nous faire aboutir à un réel épanouissement de l’activité commerciale réglementaire dans la région», projette notre interlocuteur.