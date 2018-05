Un marché de l’agroalimentaire en projet

Réagissez

Une enveloppe de l’ordre de 40 millions de dinars a été mobilisée, dans le cadre d’un projet privé dans la ville de Tizi Ouzou, pour la réalisation d’un marché de gros spécialisé en produits agroalimentaires. Le projet en question, tant prometteur pour la dynamique commerciale et économique de la wilaya de Tizi Ouzou, prévoit la création de 10 000 emplois potentiels directs et indirects, selon ses promoteurs qui se sont constitués en société par actions (SPA) dénommée «Collectif des grossistes pour le développement».

Selon Samir Djebbar, président de la SPA en question, également coordinateur local de l’UGCAA, ce projet sera d’un grand apport économique pour la wilaya de Tizi Ouzou et les régions limitrophes.

La wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié fin mars 2018 d’un nouveau marché de gros de fruits et légumes, appartenant à un investisseur privé. La structure sise à Tazmalt El Kef (sortie est de la ville de Tizi Ouzou) dotée de toutes les commodités, s’étale sur une superficie globale de 13 hectares. Outre des hangars et des box de vente, ce marché dispose de ponts-bascules, un espace de restauration, des cafétérias, un parking, ainsi qu’un abattoir encore en réalisation. Une autre surface sera réservée, à la fin des travaux, à l’implantation d’un marché hebdomadaire de bestiaux et de véhicules. En projet, il est prévu aussi le lancement de l’hypermarché Ardis à Taboukert, sur la RN12, et d’un supermarché à Fréha.

Des initiatives privées louables qui viennent combler le déficit en la matière, notamment après la non-concrétisation des 11 marchés inscrits à l’indicatif de la wilaya.