Le CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou vient d’acquérir un équipement de pointe pour la cardiologie, a-t-on appris auprès de la direction de cette structure sanitaire.

Il s’agit d’un équipement dédié à la rythmologie invasive, une discipline de cette branche de la médecine qui concerne l’étude des troubles du rythme cardiaque, tels que la tachycardie ou la bradycardie. «Elle consiste à placer des cathéters à l’intérieur du cœur, via les veines et les artères périphériques, puis à localiser de façon précise l’origine de l’arythmie grâce à un système de navigation magnétique, et à la ‘‘brûler’’ par un courant de radio fréquence», explique le Pr Kichou Brahim, chef de service de cardiologie du CHU de Tizi Ouzou.

Cette technique permet de guérir définitivement les patients, leur évitant de prendre ainsi des médicaments au long cours, qui plus est, sont beaucoup moins efficaces. Elle prévient aussi la mort subite dans de nombreux cas, ajoute ce spécialiste en cardiologie. «Cet équipement nous permettra de compléter la prise en charge des patients puisqu’actuellement nous traitons les problèmes de leurs coronaires (50% de la pathologie cardiaque) et avec la rythmologie invasive (50% de la pathologie cardiaque également) nous pouvons offrir à nos patients l’ensemble des traitements de pointe actuellement pratiqués dans le monde», conclut le Pr Kichou.