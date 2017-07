Un éleveur atteint de brucellose

Réagissez

Les services sanitaires de la commune de Aïn El Hammam ont d’enregistrer, il y a quelques jours, le cas d’un homme atteint de brucellose.

«Le sexagénaire, éleveur de profession, a séjourné une dizaine de jours à l’hôpital de la région, où il a subi un traitement», nous confie une source proche du malade. Rentré chez lui, il demeure sous traitement, ajoute notre interlocuteur. Un avis destiné à prévenir la population de l’apparition de cette maladie est affiché sur les murs de la ville afin d’appeler les habitants à se conformer à certaines mesures pour éviter d’être contaminés. Cette zoonose, appelée également «fièvre de Malte», qui atteint habituellement les animaux, est rarement transmise à l’homme. Mais certains cas, l’homme peut être contaminé s’il consomme du lait cru ou du fromage ou par le contact direct avec les animaux malades. Les vétérinaires, les éleveurs, les bergers, les bouchers, entre autres, font partie des populations à risque. «Le lavement et la désinfection des mains, porter le lait à ébullition, le port des gants et d’un masque par les personnes qui sont en contact avec des bovins, particulièrement, font partie des mesures à prendre à titre préventif. Il est par ailleurs recommandé aux consommateurs de laver et de désinfecter les crudités», recommandent les spécialistes. Par ailleurs, les éleveurs, les maquignons et toute autre personne se trouvant en face d’une bête malade sont tenus de la déclarer obligatoirement aux services sanitaires, avertit-on encore.