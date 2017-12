Un complexe Oxxo en projet

Réagissez

Un important complexe pour la fabrication de menuiserie en aluminium Oxxo devra bientôt voir le jour dans la wilaya de Tizi Ouzou.

C’est ce qu’a annoncé hier Saïd Benikene, le directeur général exécutif du groupe Cevital, ayant racheté l’entreprise française en 2013. Le représentant du groupe estime l’investissement à 10 milliards de dinars. Il s’agit, selon M. Benikene, d’une extension au premier complexe créé en 2016 dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et dont la capacité de production a atteint 1,5 million de portes et fenêtres en PVC annuellement. L’objectif tracé pour ce nouveau projet, prévu à Tizi Ouzou, est de fabriquer 500 000 unités en aluminium par an. Pas moins de 2000 postes d’emploi direct seront ainsi créés en plus de 10 000 autres indirects, selon le même représentant de Cevital, présent hier à Tizi Ouzou, où il a rencontré le chef de l’exécutif de wilaya à propos de l’affectation d’une assiette foncière.

Une perspective d’exportation est déjà annoncée pour cet investissement et 50% de la production devrait être orientée vers le marché européen, soutient Khaled Bouali, directeur général du pôle verre, fenêtres et fermetures. Il explique que le produit proposé, à savoir les fenêtres et fermetures, est «isolant et thermique, fabriqué aux normes internationales». L’investisseur est actuellement en attente d’une assiette foncière pouvant accueillir ce projet à l’enjeu économique important pour la région.

Le besoin exprimé est celui de 20 ha, et 2 sites ont déjà été proposés par les autorités de wilaya. «Nous avons deux propositions de terrain pour implanter notre projet, à savoir un à Fréha et un second dans la commune de Draâ El Mizan, mais ils présentent tous deux des contraintes techniques importantes», soutient Saïd Benikene qui reste cependant optimiste. «De notre côté, tout est prêt, nous comptons sur la coopération du wali afin de nous accompagner», ajoute M. Benikene. La wilaya est attractive, selon le directeur général exécutif du groupe, qui souligne la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée.