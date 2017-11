Réagissez

Un centre d’excellence de formation dans les métiers de l’électricité, l’automatisme et les énergies renouvelables sera lancé à Tizi Ouzou, en partenariat avec le secteur économique local et l’entreprise française établie en Algérie, Schneider.

En prévision de la concrétisation de ce projet, une séance de travail, suivie de la visite des sites proposés pour abriter ce projet, a eu lieu en présence de la directrice centrale au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels à la formation continue et des relations intersectorielles (DFCRI), Mme Akila Chergou, accompagnée de MM. Khalfi et Koudil, sous-directeurs centraux.

Dans son intervention, Mme Chergou a rappelé les objectifs du ministère dans le lancement des centres d’excellence à travers le pays, citant plusieurs exemples, à l’instar de celui fonctionnel à Rouiba (Alger). Elle a, à l’occasion, mis l’accent sur l’importance de la participation active des partenaires pour la mise en place de tels projets, notamment dans le choix des spécialités à dispenser dans ce genre d’établissement. Elle n’a pas manqué de relever le potentiel humain que recèle la wilaya de Tizi Ouzou, qui peut être mis à la disposition de ce centre d’excellence.

Les représentants des différents partenaires économiques présents à la rencontre (Eniem, FCE, CAP, cadres et chefs d’entreprise), ont affiché leur disponibilité à accompagner le projet, tout en suggérant chacun le domaine de spécialisation qui intéresse son entreprise.

Le premier site proposé pour abriter ce centre d’excellence est l’ancienne annexe du CFPA Kerrad Rachid, au niveau de la ville de Tizi Ouzou (ex-CNET), d’une capacité de 300 postes et de 120 lits.

Le projet en question, offrant les commodités aux normes d’un centre d’excellence, devrait être réceptionné durant l’année 2018, a-t-on appris. Un deuxième site devant abriter ce centre d’excellence a été proposé par la DFP au niveau du pôle urbain d’Oued Fali. L’accord de principe étant acquis, Mme Chergou a annoncé que le dossier de création d’un centre d’excellence dans la wilaya de Tizi Ouzou sera soumis aux instances habilitées.