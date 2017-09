Réagissez

Dans le sillage des programmes de ses activités ayant trait notamment à l’animation culturelle, la Caravane d’atelier d’écriture de la daïra de Ouacifs, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, lance un Café littéraire.

La première rencontre avec les férus du livre a été animée, vendredi, par le poète Ahcène Mariche, qui a été accueilli par les organisateurs au niveau de la bibliothèque municipale du chef-lieu de la commune et qui porte le nom du grand et illustre dramaturge de la région, Mohia.

Le conférencier a parlé ainsi, lors de son intervention, de son parcours dans la poésie, comme il a répondu aux questions des intervenants. Le débat était vraiment passionnant, notamment avec la présence de personnes intimement liées au monde de la culture, à l’image de Djamel Laceb, directeur de CEM, et son complice Salem Aït Belkacem dit Oussalas, médecin de profession, mais également acteur avéré et ayant marqué de son empreinte sa participation dans plusieurs films, comme La montagne de Baya, de Azzedine Meddour, et Machahou, de BelkacemHadjadj. L’assistance, constituée essentiellement de jeunes étudiants, lycéens et collégiens, a eu droit à de beaux récitals poétiques de l’invité du Café littéraire.

Ce dernier a subjugué les présents par la nature de ses vers. Les organisateurs de ce Café littéraire comptent ainsi instaurer une sorte de tradition au niveau de la bibliothèque municipale de la commune de Ouacifs, en invitant des hommes de culture pour juste justement créer une véritable animation littéraire au sein de cette infrastructure, comme nous l’a souligné Fatiha Ben Mechedal, enseignante de français et animatrice de l’atelier d’écriture de Ouacifs. Il est utile, par ailleurs, de rappeler que les membres de cet atelier ont pris part à plusieurs activités culturelles organisées dans différentes localités de la wilaya de Tizi Ouzou. En août dernier, ils ont participé au festival Raconte-Arts, qu’a abrité le village d’Aït Ouavane, dans la commune d’Akbil.