La délégation des commerçants et artisans de la wilaya de Tizi Ouzou, à l’origine de la grève largement suivie le 26 février dernier, a annoncé, jeudi, dans un communiqué, la dissolution du bureau de wilaya de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa) et l’élection prochaine de nouveaux membres.

La décision a été prise par le secrétaire général de l’Ugcaa, Salah Souilah, souligne-t-on dans le document, suite aux multiples actions des commerçants à Tizi Ouzou afin de dénoncer la non-représentativité dudit bureau et réclamer l’organisation d’élections libres. Les délégués des commerçants ont été reçus mercredi à Alger par le secrétaire général de cette organisation professionnelle et le secrétaire national chargé de l’administration et des finances, où il a été décidé de la dissolution du bureau de wilaya de l’Ugcaa. La prochaine étape consistera en «l’organisation d’élections libres et démocratiques au niveau des daïras pour désigner un bureau de wilaya légitime et représentatif», note-t-on. Les délégués des commerçants ajoutent que ces élections seront organisées «conjointement par une commission qui sera dirigée par les délégués des commerçants élus durant l’assemblée générale du 30 décembre 2016 à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou et des représentants du bureau national de l’Ugcaa». La délégation des commerçants et artisans de Tizi Ouzou, après avoir eu gain de cause annule ainsi toutes les actions de protestation prévues.

L’organisation d’élections «libres et démocratiques» au bureau de wilaya de l’Ugcaa est la dernière revendication qui demeurait suspendue depuis le début de la protestation des commerçants en décembre dernier.

La première grève générale a été organisée le 13 décembre et a connu une adhésion tout aussi large des commerçants aux quatre coins de la wilaya.