Des dizaines d’anciens gardes communaux se sont rassemblés, hier, devant le siège de la wilaya de Tizi Ouzou pour réclamer, une fois de plus, la satisfaction de leurs revendications et la reconnaissance de leur sacrifice durant la décennie noire. Le coordinateur de wilaya, Yahia Arab, a réitéré les requêtes des gardes communaux demeurées non satisfaites par les autorités.

C’est le cas de «l’augmentation de la pension allouée aux retraités, la réévaluation de celle octroyée aux invalides, qui ne touchent pas plus de 9000 DA par mois», rappelle notre interlocuteur. Le coordinateur local ajoute : «Nous exigeons aussi la régularisation des agents radiés arbitrairement et dont la situation demeure suspendue, l’application de la réglementation quant aux indemnités relatives aux heures supplémentaires, aux primes d’engagement, la prise en charge des malades chroniques ainsi que la reconnaissance des droits des familles des gardes communaux martyrs.»

Ces revendications et tant d’autres ont toutes été transmises aux autorités depuis le début des actions de la garde communale en 2011, rappelle-t-on. «Nous occupons la rue depuis 2011 mais cela ne semble pas préoccuper les autorités qui font la sourde oreille à nos revendications. Nous sommes marginalisés», dira le coordinateur de wilaya. Il soulignera l’exigence d'«une commission qui prendra en charge le dossier des gardes communaux». Les protestataires prévoient une action nationale dans les prochains jours. «Nous avons appelé à des sit-in simultanés des gardes communaux devant les sièges de wilaya le lundi 3 octobre», a affirmé Yahia Arab.