Disparu mercredi dernier vers minuit, un jeune homme de quarante-trois ans, originaire d’Aït Sidi Ahmed, a été retrouvé mort le lendemain vers 16h par un berger du village qui menait paître son troupeau. Sorti dans la nuit au volant de son fourgon, l’homme avait raté un virage à quelques centaines de mètres de chez lui, avant que son véhicule ne dévale une pente abrupte, au lieudit «la décharge». Ejecté dans les fourrés, le corps a été récupéré jeudi par les éléments de la Protection civile qui l’évacuèrent vers la morgue de l’hôpital de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, aux environs de 18h. Ce n’est pas la première fois que la RN15, reliant Aïn El Hammam à Tizi Ouzou, par Larbaâ Nath Irathen, est le théâtre d’accidents mortels. La succession de virages, plus de 350, sur 19 kilomètres, étroits et peu sécurisés, sont autant de dangers qui guettent les automobilistes sur ce tronçon.

Chaque année, on déplore plusieurs morts et des dizaines de blessés, tous dans les mêmes circonstances. Pour cause de dérapage ou de fausse manœuvre, les véhicules quittent la route et dévalent ces pentes escarpées, ne laissant aucune chance à leurs occupants.