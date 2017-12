Réagissez

Une formation au profit d’une centaine de maîtres d’apprentissage dans la branche hôtellerie et tourisme, issus des établissements hôteliers publics et privés, a été lancée mercredi dernier à Tizi Ouzou.

Cette session est organisée par la Direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP), en collaboration avec l’Office national de développement et de la promotion de la formation continue (Ondefoc) et du Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC).

Le coup d’envoi a été donné à l’établissement de formation professionnelle Jardin secret, qui abritera ces sessions dans plusieurs branches. Le directeur de la DFEP de la wilaya a souligné l’importance d’une telle formation pour une meilleure prise en charge des apprentis en milieu professionnel.

L’un des objectifs assignés à cette formation est l’élévation de la qualité de la formation des apprentis, d’autant plus que le mode de formation professionnelle par voie d’apprentissage est privilégié dans le secteur pour une meilleure insertion en milieu professionnel des diplômés, a-t-il souligné.

De son côté, le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) a mis en exergue le rôle des maîtres d’apprentissage dans la transmission de leur savoir-faire au profit de jeunes apprentis, en plus de l’amélioration de leur niveau de formation. Il a également souligné leur rôle dans la préservation du patrimoine artisanal de la région. Les maîtres d’apprentissage et les maîtres artisans seront chargés d’encadrer les apprentis au sein de l’entreprise.