Tizi Ouzou, wilaya pilote du tourisme solidaire

Les intervenants lors du séminaire organisé, mardi, au siège de l’APW de Tizi Ouzou, se sont attelés à débattre des opportunités susceptibles de contribuer à «sauver les métiers de l’artisanat de la disparition et encourager les jeunes à exploiter ces créneaux pour en faire un atout de développement économique durable».

Ils ont ainsi insisté sur le projet Codesol mis en place par les associations Touiza Solidarité Marseille, Touiza Solidarité Île-de-France et l’Association de développement local solidaire (Adels) afin de renforcer le secteur de l’économie sociale et solidaire en Algérie. Aïcha Khelout, directrice centrale au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a expliqué que ledit projet de 24 millions d’euros, affecté par l’Union européenne, concernera 12 wilayas.

Il s’agit notamment, selon la même responsable, de l’organisation de cycles de formation à l’appui ou à la création de micro-entreprises et de mettre en place un mécanisme de financement participatif. «L’objectif global de ce programme d’appui à la valorisation et la protection du patrimoine culturel en Algérie consiste en l’accompagnement technique dans la mise en œuvre du programme national de protection et de valorisation du patrimoine culturel dans le cadre du schéma directeur des zones archéologiques et historiques qui s’inscrit dans le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) 2030», a-t-elle ajouté.

Le projet sera lancé, dans sa première phase, dans les communes d’Assi Youcef, Mechtras, Boghni et Bounouh. Et pour cerner la problématique du développement de l’artisanat local, Jean-Marie Collombo, consultant et expert français en tourisme solidaire, a souligné, lors de son intervention, les mécanismes qui aident à mettre en place une véritable politique allant dans le sens de valoriser ce domaine, notamment dans les régions rurales. Il a également parlé des freins et des opportunités de développement du tourisme solidaire, tout en montrant, via une vidéo, l’expérience de cette formule dans l’oasis de Siwa en Egypte.

De son, côté, Mohamed Achir, enseignant à la faculté d’économie, de gestion et des sciences commerciales de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, a parlé de la situation du tourisme dans la wilaya, tout en mettant l’accent sur la région de Boghni, comme il a relevé les possibilités de création d’emplois et de génération de revenus pour les habitants des zones rurales via le tourisme solidaire.

Par ailleurs, Yasmina Haddid de la direction du tourisme a, en outre, rappelé les obstacles qui freinent la valorisation de l’artisanat local. Elle a, à titre d’exemple, cité les multiples difficultés auxquelles sont confrontés les artisans, comme le manque de la matière première et l’absence d’un circuit d’approvisionnement.

Notons aussi que le séminaire en question a porté sur un travail d’ateliers permettant aux participants de débattre des thématiques ayant trait aux possibilités de la dynamique locale de l’économie sociale et solidaire. Enfin, le président de l’APW, Mohamed Klalèche, a souligné l’importance du projet qui nécessite, a-t-il déclaré, l’implication des élus locaux, des responsables associatifs, des artisans, des commerçants et des entrepreneurs pour valoriser le savoir-faire artisanal dans la wilaya de Tizi Ouzou.