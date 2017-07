Réagissez

Les plages de la wilaya de Tizi Ouzou devront connaitre une animation permanente durant la présente saison estivale.

En effet, la direction de la Jeunesse et des sports de la wilaya a mis en place un programme culturel et ludique qui commencera du 10 juillet et prendra fin le 28 août prochain. Des structures publiques comme l’Office des établissements de jeunes, l’association de Loisirs et des échanges de jeunes et des associations, telles que l’association écologique «El Hayat», l’association scientifique Ithran sont partenaires de ce programme. Ainsi, les plages de Tigzirt, d’Azeffoun, du Petit Paradis sont retenues pour ces activités de loisirs.

D’après les responsables du comité d’organisation, «cette action est faite à l’intention des estivants en général, et les jeunes en particulier. Nous offrons une animation du littoral durant la saison estivale et nos éléments procéderont au lancement de plusieurs espaces de loisirs et de détente».

Au menu de ce programme, des caravane info-plage, des espace de jeux de plages, des kermesses, des espaces d’animation musicale, des galas artistiques avec les groupes des maisons de jeunes, des animations DJ, des spectacles de clown et des animations avec mascottes. Des ateliers de dessin, d’astronomie, de Jet Ski, d’aviron, de kayak, de pêche, de beach foot, de beach volley font partie de cette animation estivale, indique un responsable de la DJS.