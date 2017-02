Réagissez

Les représentants de quatorze comités de village et plusieurs citoyens de la commune d’Illoula Oumalou, daïra de Bouzguène, à l’est de Tizi Ouzou, ont organisé, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya pour protester «contre le choix du terrain pour l’implantation du nouvel hôpital prévu dans la daïra».

Le site choisi pour l’implantation de ce projet de 60 lits, «n’est pas adéquat. Il se situé loin des agglomérations et des villages et l’accès y est difficile, notamment en période hivernale», signale un manifestant. Un représentant des comités de village précise : «Dans un premier temps, l’hôpital était prévu au lieu-dit Azaghar. L’endroit répond aux normes et est situé à proximité des villages.

Il a été choisi en collaboration avec les quatre présidents d’APC que compte la daïra, en l’occurrence Bouzeguène, Aït Zikki, Illoula Oumalou et Idjer.» Les manifestants interpellent le wali afin d’intervenir pour que le projet soit réalisé à «l’endroit initialement prévu où au lieu-dit Mesouia».

Les dizaines de personnes ayant pris part à ce rassemblement ont aussi revendiqué le raccordement au réseau du gaz naturel ainsi que l’amélioration de la prise en charge sanitaire au niveau de la polyclinique locale. «Nous voulons que les moyens nécessaires soient affectés au niveau de cette structure qui ne dispose d’aucun matériel pour soigner les malades», déplorent-ils.