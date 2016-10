Réagissez

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d’information et de sensibilisation contre le dopage dans le sport, la DJS de Tizi Ouzou abritera, après-demain, l’atelier de sensibilisation et d’information contre le dopage de la région-centre.

Cette opération entre dans le cadre du programme de prévention et de lutte contre le dopage de l’Unesco, mis en œuvre par la Commission nationale antidopage (CNAD). A cette rencontre prendront part près de 250 participants, parmi les sportifs et leur encadrement technique de quelques disciplines ciblées, issus de plusieurs wilayas du pays. L’objectif assigné à cet atelier est de s’enquérir d’informations relatives à l’antidopage. Au programme, une dizaine de communications qui seront présentées par les experts de la Commission nationale antidopage.

Les thèmes porteront sur les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport, la politique nationale en matière de lutte contre ces pratiques, les substances dopantes et leurs conséquences sur la santé, les droits et responsabilités des sportifs en vertu du code mondial antidopage. En marge de cette rencontre, il sera procédé à l’installation d’un chapiteau pour présenter les supports et outils d’information contre le dopage. Un espace d’activités interactives animées par les agents d’éducation antidopage de la CNAD est également prévu.