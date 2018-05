Tizi Ouzou : Retard dans les travaux de réhabilitation des structures hôtelières

Réagissez

Les travaux de rénovation de l’hôtel Tamgout de...

Le programme de modernisation des établissements hôteliers publics connaît des lenteurs dénoncées par l’APW de Tizi Ouzou.

L’opération de réhabilitation, de modernisation et d’extension de six hôtels étatiques dans la wilaya de Tizi Ouzou n’avance pas, du moins pas à la cadence espérée. Les chantiers entamés il y a plusieurs mois accusent une lenteur et sont limités à la seule opération de réhabilitation, ou encore se retrouvent totalement à l’arrêt. Cette situation fait que le secteur du tourisme de la wilaya est privé de structures opérationnelles à la veille du lancement officiel de la saison estivale.

La réhabilitation de ces importantes structures, dont le lancement n’a été effectif qu’en 2017, concerne trois hôtels dépendant de l’Entreprise de gestion touristique du centre (EGTC), à savoir, le Tamgout (Yakouren), Amraoua (Tizi Ouzou), et El Arz à Tala Ghilef (Boghni). Trois autres établissements hôteliers gérés par l’Entreprise touristique de Kabylie (ETK) sont aussi concernés par ces travaux, il s’agit de Lalla Khedidja et Belloua, au chef-lieu de wilaya, ainsi que le Bracelet d’argent d’Ath Yenni.

Ces structures, ayant bénéficié d’une enveloppe globale de 1 315 milliards de centimes, selon le P/APW, sont actuellement toutes fermées. Une délégation d’élus à l’Assemblée populaire de wilaya, conduite par son président, a visité mardi dernier quatre de ces chantiers (Tamgout, Amraoua, Belloua et Lalla Khedidja) afin de s’enquérir du taux d’avancement des travaux de rénovation. Le constat sur le terrain n’est pas reluisant.

Si les hôtels dépendant de l’ETK connaissent un avancement des travaux appréciable, avec un engagement du maître d’œuvre de livrer les établissements Lalla Khedidja et Belloua rénovés avant le 1er novembre prochain, il n’en est pas de même pour Tamgout et Amraoua, gérés par l’EGTC.

L’entreprise chargée des travaux, avec extension, de l’hôtel phare de Yakouren, qui passera de 50 à 82 chambres, accuse un retard de près d’une année avec un taux de réalisation estimé à moins de 25%. Les représentants du maître d’œuvre italien ont affirmé devant les élus que parmi les problèmes rencontrés, il y a celui de la nature juridique du terrain sur lequel est implantée la structure hôtelière.

Le foncier appartient au secteur des forêts (tout comme celui de l’hôtel El Arz de Boghni d’ailleurs) et nécessite donc un déclassement. Les procédures engagées à cet effet auprès du ministère de tutelle n’ont pas encore abouti. L’entreprise ne dispose pas de permis de construire et ne peut donc pas engager de démarches administratives comme celles de contracter un crédit bancaire.

L’hôtel Amraoua est, pour sa part, transformé en carcasse vide abandonnée par l’entreprise italienne ayant déserté les lieux depuis janvier 2017, et le choix d’un autre maître d’œuvre pour reprendre le chantier tarde à se faire. L’opération de modernisation de l’hôtel Belloua est gelée dans son volet extension, étant donné que les 15 chambres supplémentaires prévues ne sont pas encore inscrites. Le maître d’œuvre à Lalla Khedidja déplore lui aussi l’absence d’un permis de construire.

Le président de l’APW, Youcef Aouchiche, n’a pas manqué, lors de la visite effectuée mardi, de relever la mauvaise procédure engagée pour cette opération de modernisation, estimant anormale la fermeture simultanée de ces importantes structures hôtelières. Il relève par la même occasion le manque à gagner pour le secteur du tourisme, estimant que leur livraison dans les plus brefs délais contribuerait à la relance du secteur touristique dans la wilaya de Tizi Ouzou.